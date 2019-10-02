Число погибших в ДТП в Перу увеличилось до 23

Число жертв ДТП, произошедшего на юге Перу, увеличилось до 23 человек, травмы различной степени тяжести получили 30 человек. Ранее сообщалось о 10 погибших и 14 пострадавших.

Новые данные распространила служба по надзору за пассажирским и грузовым наземным транспортом Перу, пишет РИА Новости. Сотрудники этой организации работают сейчас на месте трагедии.

Напомним, транспортное средство сорвалось в пропасть со 100-метровой высоты. Авария произошла в провинции Киспиканчи. Она входит в регион Куско, который известен своими туристическими объектами, такими как древний город Мачу-Пикчу.