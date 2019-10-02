Новости

Высадку морского десанта предотвратили на Камчатке 04:59
Число погибших в ДТП в Перу увеличилось до 23 04:48
Во Владивостоке пассажир трамвая насмерть забил кондуктора арматурой 04:30
Видео: Звезды ТВ провели день в сафари-парке Приморья 04:22
В Якутии в ДТП с микроавтобусом пострадали девять человек 04:20
На Тихоокеанском флоте подняли в небо противолодочные самолеты 04:11
Жертвами нападения боевиков в Мали стали 25 человек 03:53
Япония выразила КНДР протест в связи с запусками ракет 03:53
Голландия призвала изучить роль Украины в крушении MH17 02:58
Спецпредставитель по Украине Курт Волкер даст показания в конгрессе 02:57
Запущенная КНДР ракета достигла экономической зоны Японии 02:26
Трамп собрал рекордную сумму пожертвований на свою предвыборную кампанию 02:02
Протесты в Багдаде привели к ранениям 200 человек 01:56
Bloomberg: Украина купит у США ПТРК Javelin на 39 миллионов долларов 01:32
ДТП с участием автобуса в Перу унесло жизни десяти человек 01:28
В Чили свыше 32 тысяч особей лосося "сбежали" от бизнесмена 00:53
ВОЗ: Употребление алкоголя в России снизилось на 43 процента 00:28
"Бавария" забила семь голов в ворота "Тоттенхэма" в Лондоне 00:22
"Барселона" - "Интер" - онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 00:05
Лингвисты обсудили проблему клеветы и взяток 01.10.2019
В Москве столкнулись два трамвая: есть пострадавшие 01.10.2019
МИД Беларуси приветствовал согласование "формулы Штайнмайера" 01.10.2019
Что приготовил пресс-тур российским журналистам в Гомельской области 01.10.2019
Глава МИД Германии приветствовал подписание "формулы Штайнмайера" 01.10.2019
Эквадор выйдет из ОПЕК 01.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует
Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует
02.10.2019 04:48
Рубрика: В мире

Число погибших в ДТП в Перу увеличилось до 23

Число жертв ДТП, произошедшего на юге Перу, увеличилось до 23 человек, травмы различной степени тяжести получили 30 человек. Ранее сообщалось о 10 погибших и 14 пострадавших.

Более 30 человек погибли в ДТП с автобусом на востоке Китая

Новые данные распространила служба по надзору за пассажирским и грузовым наземным транспортом Перу, пишет РИА Новости. Сотрудники этой организации работают сейчас на месте трагедии.

Напомним, транспортное средство сорвалось в пропасть со 100-метровой высоты. Авария произошла в провинции Киспиканчи. Она входит в регион Куско, который известен своими туристическими объектами, такими как древний город Мачу-Пикчу.

В мире Южная Америка Перу
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Япония выразила КНДР протест в связи с запусками ракет
ВОЗ: Употребление алкоголя в России снизилось на 43 процента
"Автодор" отсудил у оппозиционеров 3,4 млн рублей за ущерб от митинга
Подписан указ о призыве 132 тысяч человек
Макрон поддержал членство России в Совете Европы