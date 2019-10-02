Что ожидает зрителей документального кино на минском фестивале

Мир документального кино в наступившем столетии не только расширил представление о творческих ресурсах кинематографа, но и продолжает формировать пространство для общественного диалога, убеждены участники и организаторы уже четвертого Фестиваля документального кино стран СНГ "Евразия.DOC", который накануне стартовал в Минске, информирует БЕЛТА.

Премьерный показ состоялся в кинотеатре "Беларусь" фильмом белорусского автора Игоря Позняка "Знак равенства", а завершится фестиваль 4 октября лентой "Адаптация" режиссера Мане Багдасаряна из Армении.

За четыре дня в белорусской столице на зрительский суд будет представлено 28 картин из 12 стран. Среди претендентов на призовые места авторы документального жанра из Азербайджана, Армении, Беларуси, России, Кыргызстана, США, Таджикистана, Эстонии, Литвы, Казахстана, Грузии и Украины. А всего оргкомитет рассмотрел 150 заявок, уточнил директор кинофорума Валерий Шеховцов.

Лучших режиссеров и операторов определит международное жюри, в которое вошли известные кинодокументалисты, политологи и журналисты. К слову, в этом году Высшая школа телевидения МГУ имени Ломоносова учредила специальный приз для участников финального конкурса - "Глубокое по содержанию, оригинальное по форме". Об этом уже сообщил зрителям председатель жюри фестиваля Виталий Третьяков.

Отвечая на вопрос об отличии нынешнего белорусского проекта, его организаторы обратили внимание на значительный рост количества фильмов из Средней Азии: Казахстана и Кыргызстана, в частности. Кстати, в программе фестиваля прошел и молодежный конкурс короткометражек. Его лидеры, о чем уже сообщал "СОЮЗ", были определены накануне в Смоленске.

Победителем в нем был назван белорусский фильм "Деревня Дудичи" Ксении Лебедевой, в котором кратко, но эмоционально и емко отражена жизнь в чернобыльской зоне отчуждения. Серебряным призером молодежного конкурса объявлен Ернар Токтаганов из Нур-Султана с фильмом "Дом Матери". А второе место вместе с ним разделил Антон Гриднев из Тольятти за работу "Жить в 90". Еще одним призером назван Иван Жимаев из Ставрополя за ленту "Вне времени".

Стоит добавить, что показ картин, победивших в молодежном конкурсе короткометражных документальных фильмов социальной направленности "Евразия.DOC: 4 минуты", намечен в БГУ 2 октября. "Мы покажем фильмы-победители, можно будет пообщаться с участниками конкурсной программы и даже поспорить с ними", - сообщил председатель жюри молодежного конкурса Андрей Кривошеев.

По словам председателя международного медиаклуба "Формат-А3" Галины Сапожниковой, организаторы постоянно стараются внести новации в кинофорум. Одной из них станет то, что у каждого фестивального фильма появится свой куратор - журналист, который настроит зрителей на атмосферу предстоящего показа. Кроме того, в медиаклубе "Формат-А3", сообщила журналист, будет проведен мастер-класс с участием белорусских и российских тележурналистов.

Будет уместным добавить, что фестиваль проводится при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ (МФГС).