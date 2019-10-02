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02.10.2019 16:10
Рубрика: Власть

ЦИК доработает соглашение с МВД в части проверки подписей

Текст: Александра Белуза

Соглашение о взаимодействии Центризбиркома с Министерством внутренних дел необходимо пересмотреть в части проверки чистоты подписных листов кандидатов, заявила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании научно-экспертного совета при ЦИК.

"Мы сейчас его (соглашение) будем дорабатывать, я дала поручение", - сообщила Элла Памфилова.

Памфилова: ЦИКу не обязательно иметь право законодательной инициативы

По ее словам, сейчас в разных регионах это (сверка подписных листов в поддержку кандидатов с базой МВД - прим. "РГ") регламентируется по-разному.

"В Москве было так - соответствует, не соответствует. Конечно, это неправильно", - считает глава ЦИК.

По ее словам, кандидаты должны иметь возможность исправить те ошибки, которые носят технический характер, а для этого у них должно быть достаточное количество информации.

Памфилова прокомментировала предложения о переносе Единого дня голосования

"Для того, чтобы кандидаты могли вовремя исправить, они должны понимать, в чем ошибка - в адресе, в дате, в паспортных данных и так далее. Но при этом чтобы не нарушался закон о персональных данных", - рассказала Памфилова.

По ее словам, комиссия работает над поиском оптимального варианта. "Это моя личная ответственность", - добавила Памфилова.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Правительство МВД Избирательное законодательство
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