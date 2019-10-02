ЦСКА, "Химки" и "Зенит" начинают борьбу в Евролиге

В четверг вечером стартует главный баскетбольный турнир Старого Света. Первый матч Евролиги состоится в подмосковных Мытищах, где "Химки" примут израильский "Маккаби". Два других представителя России в этом соревновании, ЦСКА и "Зенит", начнут выступление в пятницу гостевыми матчами с "Валенсией" и "Альбой" соответственно.

Никогда еще в истории Евролиги отечественный баскетбол не был представлен так широко. ЦСКА в самом престижном еврокубке участвует всегда. У "красно-синих" лицензия А - она многолетняя, а пропуск в высший свет не зависит от результатов на внутренней арене. "Химки" получили годичную лицензию Евролиги на правах финалиста Единой лиги. Ну и, наконец, "Зенит" впервые выступит в этом турнире как обладатель специального приглашения от организаторов. Такая щедрость отчасти обусловлена расширением формата - с этого года в Евролиге 18 клубов, а не 16. На первом этапе они сыграют в два круга по принципу "каждый с каждым", то есть впереди у команд долгий марафон длиной в 34 матча. Восемь сильнейших продолжат борьбу за титул в серии плей-офф до трех побед.

Плотный календарь - не будем забывать и о Единой лиге, где конкуренция тоже очень серьезная - заставил руководство всех троих наших участников Евролиги хорошенько поработать на трансферном рынке. ЦСКА, взяв титул этой весной, отпустил нескольких лидеров. Заменить их есть кому - новички у армейцев качественные, осталось только им сыграться. "Зенит" тоже усилился серьезно, причем как россиянами уровня сборной, так и качественными легионерами. Но больше всех пошумели на трансферном рынке, конечно, "Химки".

По именам у Римаса Куртинайтиса собралась такая банда, которой хоть сейчас можно выписывать билеты в Кельн на "Финал четырех". К Шведу, Гиллу и Тимме добавились Сергей Карасев, Тимофей Мозгов, Йонас Жеребко, Дайрис Бертанс, Джереми Эванс, Стефан Йович и далее по списку. Всего у химчан десять новичков, а ростер команды включает аж 20 фамилий. Как пошутил сам Куртинайтис, когда он наконец увидел всех своих игроков перед стартом сезона, то подумал, что тренирует хоккейную команду. Столь мощный состав дает штабу "Химок" возможность применять широкую ротацию и беречь силы лидеров, что в столь насыщенном графике будет весьма кстати. Но, разумеется, даже обилие громких имен не гарантирует команде титулов.

- У нас по-прежнему травмированы Сергей Карасев и Дайрис Бертанс, которые не готовы играть. Для нас это потеря. Алексей Швед и Энтони Гилл вернулись к тренировкам, и это добрый знак, - рассказал последние новости из стана команды сайту Евролиги главный тренер "Химок" Римас Куртинайтис. - Нам предстоит игра с "Маккаби". Без сомнений, это очень хорошая команда, даже несмотря на то, что после победы в Евролиге с Дэвидом Блаттом они не показывали больших результатов и находились в стадии перестройки. У них сильный тренер и хороший состав, но мы играем дома, что даст нам дополнительную энергию и уверенность.

Игра с "Маккаби" состоится в Мытищах. Эта площадка "Химкам" хорошо знакома - здесь же они проводили домашние матчи Евролиги и в прошлом году. Бывали здесь и игроки израильского клуба, причем воспоминания об этих визитах у них наверняка приятные. Оба предыдущих матча "Маккаби" в Мытищах выиграли гости. Всего же из четырех выездных матчей команда из Тель-Авива выиграла у "Химок" три. А общий баланс встреч у клубов на данный момент - 6:2 в пользу израильтян. Так что команде Куртинайтиса в любом случае придется непросто.

Тем временем действующий чемпион Евролиги ЦСКА отправляется в Испанию, где в пятницу его ожидает встреча с "Валенсией". Эта команда - нечастый гость главного еврокубка. Пока валенсийцы участвовали в двух розыгрышах и на элитный статус, откровенно говоря, не тянут. ЦСКА будет явным фаворитом матча. Впрочем, заранее расслабляться армейским болельщикам точно не стоит. Команда сильно обновилась, и перестройка дается непросто. Наглядное тому подтверждение - результаты первых матчей Единой лиги. Если "Химки" обе встречи на внутренней арене против "Зелены Гуры" и "Калева" выиграли, то армейцы уже потеряли первые очки. Неудачным для них стал выезд в Красноярск. Да и последующая за тем победа над скромной "Пармой" тоже получилась тяжелой - все решили последние пять минут матча. Так что вопросов к игре ЦСКА еще более чем достаточно, и выезд в Валенсию всех ответ в любом случае не даст.

По именам у "Химок" собралась такая банда, которой хоть сейчас можно ­выписывать билеты в Кельн на "Финал четырех"

Что же касается "Зенита", то ему с первым соперником повезло. Питерцы дебютируют в Евролиге, и начинать с "Альбой", которая на этом уровне не играла аж пять лет, - неплохой вариант. Шансы команд здесь более-менее равны. Не в пользу российского клуба лишь то, что игра состоится в Берлине и поддержка у немецкого клуба будет мощнейшая.