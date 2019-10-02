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02.10.2019 19:03
Рубрика: Общество

Диетолог назвала самое вредное мясо

Текст: Руслан Мельников
Мясо может нанести серьезный вред человеку, особенно если оно неправильно готовилось или хранилось.
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

Как рассказала диетолог и врач-физиотерапевт Марина Ваулина "Вечерней Москве", не следует злоупотреблять деликатесами, пережаривать мясо при приготовлении, использовать большое количество специй, жира и соли. Кроме того, не рекомендуется длительное время хранить размороженное мясо в холодильнике.

Фото: artursfoto / istock
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Также диетолог предупреждает, что гусиный жир является самым тяжелым для человеческого желудка. Тяжело усваиваются утка, жирная баранина и свинина. А вот мясо курицы, индейки и кролика вполне оправданно считается диетическим. Вареное или приготовленное на пару и поданное с овощами мясо усваивается лучше. А свиной шашлык с жиром в мышечных волокнах и канцерогенными частичками дыма полезной пищей назвать сложно.

К мясу, даже элитных сортов, которое продается в вакуумной упаковке, тоже следует относиться осторожно.

"Чем дольше его срок годности, чем дальше страна-производитель, тем больше времени занимает транспортировка, тем больше в продукте нежелательных химических веществ - консервантов. Замораживают и размораживают такую продукцию нередко несколько раз. Ничего хорошего от всего этого организм не получит", - говорит Марина Ваулина.

Она советует заменить соленые маринады при приготовлении мясных блюд кефиром, водой с соевым соусом или с лимонным соком. Сыровяленое мясо  в небольшом количестве употреблять можно, а копчености, как и шашлык, содержат вредные вещества. Они еще более опасны, если содержат химические вкусовые добавки.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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