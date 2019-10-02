"Динамо" побило антирекорд "Спартака" в Лиге чемпионов

Загребское "Динамо" побило антирекорд московского "Спартака" по количеству поражений подряд в гостевых матчах Лиги чемпионов.

Во вторник во втором туре группового раунда "Динамо" в гостях встречалось с чемпионом Англии клубом "Манчестер Сити". Матч завершился победой хозяев поля со счетом 2:0. Нынешнее гостевое поражение стало для команды из Загреба 13-м подряд.

Как сообщает Gracenote Live, по этому показателю чемпион Хорватии опередил московский "Спартак", у которого было 12 подряд неудачных выездов в Лиге чемпионов.