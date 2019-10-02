Дмитрий Медведев оценил ход уборочной кампании в России

Промежуточные результаты уборочной кампании говорят о том, что продовольственная безопасность страны будет обеспечена полностью. Урожай недостаточно собрать, нужно его еще и сохранить, указал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Правительство на заседании в среду заслушало доклад министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева о ходе осенних полевых работ. Хотя сам процесс уборки еще продолжается, но по текущим показателям в кабинете министров уже сделали вывод: 2019 год стал урожайным. "Ясно, что урожай этого года будет лучше, чем прошлогодний, особенно по зерновым и зернобобовым. По данным на начало недели, было намолочено почти 110 миллионов тонн зерна. Перспективы лучше", - подчеркнул премьер.

Корректировка норм агрострахования дала определенный положительный эффект

Фиксируется прирост по масличным культурам, что позволит нарастить поставки сельхозпродукции на экспорт. Больше собрано картофеля и овощей в открытом грунте, такая же тенденция в тепличном овощеводстве, в достаточном количестве заготовлено кормов. "Ход кампании показывает, что задачи обеспечения продовольственной безопасности будут исполнены", - уверен Медведев.

Успехи аграриев, демонстрируемые не первый год, в немалой степени связаны с оказываемой им государственной поддержкой. В этом году на реализацию государственной программы развития сельского хозяйства было направлено почти 308 миллиардов рублей. Однако не все пока в сельском хозяйстве складывается так, как того хотели бы в правительстве. Дмитрий Медведев снова заговорил о страховании урожаев. До сих пор оно очень слабо развито, а фермеры каждый год несут убытки от природных катаклизмов. В этом году, например, пострадали аграрии в пяти регионах, им пришлось выделять госпомощь. "Но гораздо более эффективный способ, и так поступают во всем мире, - это возмещать убытки через страхование", - указал премьер-министр.

Корректировка норм агрострахования дала определенный положительный эффект. В механизме в этом году приняли участие 35 регионов. "Но это недостаточно все равно. Нужно обязательно этому и дальше уделять внимание: создавать правила, которые будут приемлемы для страховщиков, но прежде всего для сельхозпроизводителей", - обратил внимание глава кабмина.

Уборочные работы идут в штатном режиме, рассказал Дмитрий Патрушев. Он рассчитывает в конце года доложить о перевыполнении плана по зерновым. "Ожидаем сбор зерновых порядка 118 миллионов тонн, в том числе прогнозируется рост урожая пшеницы до 78 миллионов тонн", - поделился министр ожиданиями. По его мнению, этого достаточно не только для внутреннего потребления, но и для реализации экспортного потенциала. Аграрии могут похвастаться как объемами своего труда, так и качеством. "В текущем году впервые за семь лет выявлена пшеница наивысшего первого класса", - рассказал Патрушев.

Дмитрий Медведев уточнил, как обстоят дела с обеспечением сельхозпроизводителей минеральными удобрениями. Ситуация с поставками удобрений находится под контролем премьера с весны этого года, когда фиксировался рост цен, хотя, как считают в Минсельхозе, объемы производства позволяют поддерживать стоимость на приемлемом для аграриев уровне. "Резких скачков по ценам нет, причем как на оптовом рынке, так и непосредственно для потребителей удобрений, поэтому ситуация под контролем, - сообщил Патрушев. - Если что-то будет выходить из нормального развития ситуации, будем докладывать". Глава правительства попросил и дальше отслеживать ситуацию.

Текущие и прогнозные результаты уборочной кампании в правительстве в целом считают неплохими. Впрочем, мало собрать зерно и овощи с полей. "Надо, конечно, не только собрать урожай, но и сохранить его. Это банальность, но на самом деле так и есть, - заметил Дмитрий Медведев. - Ну и вовремя законтрактовать, если речь идет об экспортных поставках".

Тем временем

На заседании правительство приняло решение о выделении регионам 663 миллионов рублей на лекарства для льготников. "Мы направляем средства регионам на дополнительную закупку лекарств и медицинских изделий для льготников, а также для лечебного питания для детей, у которых есть ограничения по здоровью", - уточнил премьер. Количество граждан, получающих такую социальную помощь, в последние месяцы выросло на 110 тысяч человек, пояснил он необходимость принимаемого решения. Кроме того, из резервного фонда правительство выделяет 3,4 миллиарда рублей на развитие рынка газомоторного топлива. Регионы, которые расширяют использование газа в качестве моторного топлива, смогут в этом году запустить 85 заправок природным газом.