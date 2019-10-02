Экс-первая ракетка России Дарья Касаткина, которая за год опустилась с 10-го места мирового рейтинга на 45-е, впервые с мая сумела выиграть в рамках WTA-тура два матча подряд.

Сначала Касаткина в трех партиях одержала победу над китаянкой Пэн Шуай на старте престижных соревнований в Пекине с призовым фондом больше восьми миллионов долларов. А накануне взяла верх над посеянной под 12-м номером белоруской Ариной Соболенко (6:4, 7:6 (7:5)) и пробилась в третий круг.

- Обе победы получились замечательными, - цитирует Касаткину официальный сайт WTA. - На протяжении всего матча с Соболенко я играла стабильно. Мне удалось сдержать эмоции, действовать уверенно. Играть от начала и до конца - именно это ключ к успеху в матчах с такими теннисистками, как Арина Соболенко, у которых очень сильный удар.

Следующей соперницей Дарьи будет соотечественница Екатерина Александрова.