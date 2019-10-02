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Рубрика: В мире

Эксперт: Санкции США не смогут "задушить" Иран

Текст: Диана Ковалева (Сочи)
Вашингтон не сможет сломить Тегеран своими санкциями. Об этом "Российской газете" в среду на полях Международного дискуссионного клуба "Валдай" рассказал научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин.
Фото: Нина Зотина/РИА Новости Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Фото: Нина Зотина/РИА Новости

"Учитывая заинтересованность Вашингтона в том, чтобы избежать войны, он делает ставку на экономическое удушение Ирана… И ясно, что санкции "задушить" такую мощную страну не могут. Она справляется с ситуацией и с внутренними проблемами", - сказал Наумкин.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Однако, по его словам, Иран и США в конечном итоге смогут прийти к соглашению, соответствующие сигналы подают некоторые фигуры в американском истеблишменте, которые призывают к диалогу. "Только для диалога нужны новые предпосылки, - отметил Наумкин. - Иран сначала требует убрать санкции, он хочет равноправный диалог, не хочет выступать с позиции слабости".

По мнению политолога, хорошим стимулом для обновления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) или так называемой иранской ядерной сделки может стать нормализация отношений Ирана с соседними арабскими государствами. При этом СВПД нужно в первую очередь сохранить и не допустить его ликвидации. В этом, как подчеркнул Наумкин, Россия полностью поддерживает Иран.

"А те идеи, которые навязывает сегодня Запад, о том, что нужно изменить договор, как сказал министр Сергей Лавров на сегодняшней сессии, посвященной Ближнему Востоку, можно параллельно обсуждать с постановлениями СВПД в том виде, в каком он есть, если все стороны готовы их обсуждать. Но это не значит, что договор нужно ликвидировать и еще 10 лет сидеть договариваться", - заключил политолог.

Фото: REUTERS
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Напомним, что отношения Ирана и Соединенных Штатов обострились в мае 2018 года, когда американский президент Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из иранской ядерной сделки и возобновлении антииранских санкций. Ровно год спустя президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть своих обязательств по соглашению и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению.

В конце июня Тегеран, как и обещал, сократил ряд обязательств по сделке и отказался от экспорта в другие страны излишков тяжелой воды, превысив также установленные сделкой накопления обогащенного урана. 7 июля иранские власти объявили о пересмотре обязательств относительно уровня обогащения урана, а 6 сентября решили скапливать отработанный уран.

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