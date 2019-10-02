Эндокринолог рассказала об опасности самолечения витаминами

Попытки поправить здоровье с помощью витаминов без консультации со специалистом могут привести к серьезным проблемам.

Об этой опасности в интервью RT предупредила терапевт-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Фатима Дзгоева.

По ее словам, бесконтрольный прием витаминов и минералов способны вызвать развитие новообразований. А избыток железа может стать причиной появления болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Фатима Дзгоева подчеркивает, что пациент должен принимать витамины под контролем врача, который способен оценить определенные клинические проявления. Только в этом случае можно выявить гипервитаминоз и недостаток нужных организму витаминов.

Вред также могут нанести биологически активные добавки, которые, в отличие от лекарств, зачастую попадают на рынок без должных исследований эффективности и безопасности препарата. При этом пациенты ожидают от них чудесных лечебных свойств и не прислушиваются к мнению врачей.

"Наш организм намного умнее нас и умеет приспосабливаться к внешним обстоятельствам, но после самолечения он может не справиться с наплывом непонятных веществ", - поясняет эндокринолог.