Фигуристы Энберт и Забияко пропустят этапы Гран-при

Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт, которые выступают в парном катании, не примут участия в этапах Гран-при текущего сезона.

Как сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России, партнер временно приостанавливает соревновательную деятельность по рекомендации врачей.

В январе 2019 года Забияко и Энберт по медицинским показаниям уже пропускали чемпионат Европы 2019 года в Минске. Тогда диагноз Саши звучал как сильное переутомление. Однако позднее пара продолжила выступать на турнирах. На главном старте прошлого сезона - чемпионате мира в Сайтаме - ученики Нины Мозер завоевали бронзовую медаль. По словам фигуриста, сейчас речь также не идет о завершении карьеры.

На счету Натальи и Александра также командное "серебро" олимпийского турнира и "бронза" московского чемпионата Европы-2018.