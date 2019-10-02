Галина Волчек попросила коллег найти ей помощника в "Современнике"

64-й сезон московский театр "Современник" открыл спектаклем Галины Волчек "Три товарища", который в этом году отмечает свой 20-летний юбилей. Сбор труппы прошел в здании "Современника" на Чистых прудах, куда в середине прошлого сезона театр вернулся после масштабной реконструкции основной сцены. Артисты и сотрудники театра встретили своего художественного руководителя аплодисментами, а сама Галина Борисовна - неожиданной просьбой к коллективу найти ей помощника и словами, призывающими коллег быть готовыми к его появлению.

"Я проболела весь отпуск, и до отпуска я лежала в больницах, отлежалась за всю жизнь, не знаю, сколько еще предстоит. Поэтому, конечно, вы должны понять, что мы должны найти при вашей помощи кого-то, кто будет помогать, человека, который будет постоянно находиться здесь, в театре, - обратилась к труппе Галина Волчек. - Здесь сидеть, отвечать на телефонные звонки, но при этом, кто бы этот человек ни был, я должна вас заверить, что я все равно буду стараться быть с вами и не закрою свой кабинет, буду приходить. Я на вас очень рассчитываю, и я верю в вас, что только вы сумеете сохранить то, что мы сделали и создали за столько лет жизни. Я очень рада видеть вас всех, я вас всех люблю. Самое главное, что мы вместе, чтобы мы держали друг друга за руки, и когда мы вместе - это стена, которую невозможно прошибить… И только тогда с вашей помощью у нас все будет хорошо".

О премьерных планах "Современника" рассказал актер Сергей Гармаш. "Наша главная премьера - войдя в свой новый отремонтированный дом, абсолютно его и творчески, и бытово, и человечески обжить, и, конечно, не потерять и продолжить. Как будто здесь открыли окна, чтобы проветрить...", - размышлял актер.

В ноябре театр отправится на гастроли в Узбекистан - в Ташкенте на сценах театра им. Навои и Молодежного театра будут показаны спектакли "Три сестры" и "Неформат".

В ближайшее время начнутся репетиции трех новых спектаклей. Режиссер Евгений Арье вместе с художником Николаем Симоновым поставят спектакль "Папа" по пьесе современного французского драматурга Флориана Зеллера. Главные роли в "Папе" сыграют Сергей Гармаш и Виктория Толстоганова, премьера запланирована на вторую половину 2020 года.

Студент выпускного режиссерского курса Евгения Каменьковича в ГИТИСе Андрей Маник на Другой сцене "Современника" займется пьесой израильского драматурга Ханоха Левина "Крум". "Кроме Александринского театра эта пьеса нигде не ставилась, при том, что это безумно занимательная, сложная и очень игровая история", - отметил Андрей Манник. А на сборе труппы напомнили, что он сотрудничал с "Современником" весь прошлый сезон - его режиссерский эскиз по пьесе Дмитрия Данилова "Свидетельский показания" вошел в репертуар. Соавторами Маника в новой работе станут сценограф Евгения Ржезникова и артисты Елена Козина, Клавдия Коршунова, Полина Рашкина, Инна Тимофеева, Наталья Ушакова, Илья Древнов, Николай Клямчук, Александр Хованский, Игорь Царегородцев, Семен Шомин, Георгий Токаев. Премьера намечена на февраль 2020 года.

Спектакль "Иностранка" по прозе Сергея Довлатова выпустит молодой режиссер Айдар Заббаров, чья работа по прозе Евгения Водолазкина "Соловьев и Ларионов" тоже уже идет на сцене "Современника".

"Сегодня они остаются крайними на берегу, - подчеркнула Галина Волчек. - Им, молодым, сегодня приходится стоять, биться и утверждать ту правду, за которую мы бились всю жизнь".