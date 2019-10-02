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Галустян и Светлаков будет вести телешоу "Русские не смеются"

Новости
    02.10.2019, 15:50
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На поклонников востребованных отечественных актеров, комиков, шоуменов Михала Галустяна и Сергея Светлакова вот-вот обрушится со страшной силой подарок - эпичное воссоединение величин.

Как передает ТАСС, немалые звезды российской юмористики будут вести новое комедийное шоу на СТС. Под суровым названием "Русские не смеются".

"Возвращение дуэта Светлакова и Галустяна станет одним из самых долгожданных камбэков сезона", - с убеждением заверили агентство в пресс-службе канала.

Стоит напомнить, что столпы нашего юмора, былинная парочка из "Наша Russia", полноценно не снимались вместе целых восемь изнуряющих лет, однако в этом году Галустян поучаствовал в шоу "Слава богу, ты пришел!", продюсером которого выступил Светлаков.

Фото: EPA/GUILLAUME HORCAJUELO
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Уточнено, что в студии "Русские не смеются" артистам-любителям предстоит тяжкий труд рассмешить зрителей. При этом зрителям нужно будет в ответ изо всех сил не смеяться. Стимулом же растормошить аудиторию как всегда явится мошна - денежное вознаграждение наиболее преуспевшим весельчакам.

При этом финалисты далее сразятся за приз в один миллион рублей.

Премьера еженедельного шоу - в ноябре.

Отметим, что ради такого дела Галустян покинул канал ТНТ, подписав контракт с СТС. На который Светлаков перешел чуть ранее. Объясняя ситуацию, в т.ч. и вопросами финансов.

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