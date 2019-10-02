"Газпром": Рынок газа Китая скоро будет сравним с европейским

Китайский газовый рынок по объемам в будущем будет сравним с европейским. Такое мнение высказал на международном форуме "Российская энергетическая неделя" председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, передает корреспондент "Российской газеты".

По его словам, в Китае очень активно используют газ, местный рынок будет только расти. Зубков рассчитывает, что в будущем китайский рынок будет сравним с европейским - 750-780 миллиардов кубометров потребления газа в год.

Он также отметил, что в северных областях Китая наблюдается нехватка подземных хранилищ газа (ПХГ). "Газпром" готов рассмотреть возможность их строительства, уточнил Зубков. Кроме того, по его словам, 1 декабря на границу с Китаем поступит первый миллиард кубометров газа по газопроводу "Сила Сибири".