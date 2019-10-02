Герасимов пообщался с председателем Комитета начальников штабов ВС США

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов провел телефонный разговор с Марком Милли. Об этом в среду вечером сообщило наше военное ведомство.

Напомним, что этот генерал недавно был назначен на должность председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил США.

Подробности его беседы с Герасимовым не раскрываются. В минобороны корреспонденту "РГ" лишь сказали, что, цитируем, "в ходе телефонных переговоров военачальники обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес".

В Пентагоне, по информации ТАСС, так прокомментировали эту беседу: "Глава Генштаба ВС РФ и новый председатель КНШ США признали неотъемлемую ценность регулярных контактов с целью предотвращения просчетов".