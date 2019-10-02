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Рубрика: Власть

Госдума изменит проект бюджета ради выполнения задач президента

Текст: Татьяна Замахина
Госдума рассмотрит проект бюджета на 2020-2022 годы на пленарном заседании 23 октября. Но до этого депутатам предстоит большая работа, ведь важно принять такой документ, который позволит выполнить стратегические поручения главы государства. А этого не получится, если не заработает каждый бюджетный рубль, заявил журналистам председатель нижней палаты Вячеслав Володин по итогам заседания думского Совета.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Как сообщил Вячеслав Володин, в рамках рассмотрения проекта бюджета депутаты зафиксируют ряд актуальных вопросов в постановлении. Все фракции, по его словам, согласились по поводу необходимости решить главный вопрос - "об эффективности расходования бюджетного рубля", сообщил Володин. Ведь денег в госказне стало больше - а вместе с объемом средств растет и ответственность за то, как они будут потрачены. Доходная часть бюджета в следующем году - более 20 трлн рублей, и в последующие годы она будет прирастать примерно на 1 трлн. Таким образом, вопрос эффективного расходования как никогда актуален, подчеркнул спикер.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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В связи с этим Госдуме необходимо принять поправки в действующее законодательство - с тем, чтобы средства поступали в регионы уже в январе, а не в июне, как это происходит сейчас. А с учетом того, что конкурсные процедуры занимают до двух месяцев, многие процессы в стране тормозятся - например, строительство и ремонт дорог. Если внести необходимые поправки, то уже в марте регионы смогут приступать к реализации проектов. А значит, резюмировал председатель ГД, будет расти региональная экономика, а за ней - и федеральная. "Таким образом, можно будет достичь целей, поставленных в президентском Послании, выполнить задачи по повышению качества жизни и увеличению темпов роста экономики выше среднемировых", - резюмировал Володин.

В постановлении, которое депутаты примут вместе с основным проектом, будет также зафиксирована "установка" сократить разрыв между бюджетной обеспеченностью регионов. Сейчас разрыв - семь раз, напомнил глава нижней палаты. "Мы ждем предложений от Минфина и готовы этот вопрос вынести на отдельный разговор в рамках первого чтения", - сообщил Володин. В постановлении, кроме того, будет отмечена необходимость найти решение для поддержки инвестпроектов регионов. Речь, по словам Володина, в первую очередь идет о строительстве инфраструктуры, без чего также поднять региональную экономику невозможно.

Кроме того, все фракции согласились, что необходимо увеличить финансирование программы развития села. "Люди там живут сложнее, доходы в три раза меньше, чем у горожан", - констатировал Володин. Что несправедливо, ведь аграрный сектор растет последние пять лет. Чтобы менялась жизнь на селе, развивалась социальная инфраструктура, и будут внесены поправки ко второму чтению проекта бюджета.

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