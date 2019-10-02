Накануне в Континентальной хоккейной лиге прошли очередные поединки регулярного чемпионата. Центральный матч прошел в Москве, где "Спартак" принимал своих заклятых соперников из ЦСКА.

В матче между ЦСКА и "Спартаком" было заброшено 12 шайб! Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Счет в матче открыли "красно-белые" - на 8-й минуте отличился Вишневский. Правда, до конца первой двадцатиминутки армейцы усилиями Вея и Калинина вышли вперед - 2:1.

В начале второго периода "спартаковцы" сумели сравнять счет (шайба на счету Гончарова), однако затем пропустили в свои ворота четыре, практически та же картина была и в третьем периоде. На три шайбы "красно-синих" номинальные хозяева площадки смогли ответить лишь раз. Итоговая победа ЦСКА - 9:3. В составе победителей особо стоит отметить автора хет-трика Капризова и Григоренко, на чьем счету дубль.

Для армейцев эта победа стала седьмой подряд в нынешнем сезоне КХЛ, и они по праву вернулись на первую строчку турнирной таблицы.

Интересно, что наставник ЦСКА Игорь Никитин на пресс-конференции был немало удивлен разгромным счетом:

- Этот поединок из серии тех, когда практически все залетает в чужие ворота. В начале равная игра была, а в дальнейшем нам уже просто больше повезло.

В свою очередь, главный тренер "Спартака" Олег Знарок в очередной раз посетовал на огромное количество брака в действиях своей команды:

- Первый период был неплохой, второй нам совсем не удался. Но такие игры бывают, и через них тоже надо пройти. Ошибки надо разобрать и двигаться дальше. Особо ничего и не скажешь про такую игру.

Это ваше крупнейшее поражение в КХЛ. Какой урок из этого надо извлечь?

Олег Знарок: Во-первых, мы играли против чемпионов, там приличное количество людей из олимпийского победного состава. Я их хорошо знаю. Сейчас вышло вот так, а в следующей игре будет по-другому. Москва не сразу строилась...

Вы будете ошибки персонально с игроками разбирать? Или все вместе?

Олег Знарок: Для начала надо немного отойти от этого матча. Сразу что-то разбирать - плохой вариант. Мы смотрим ошибки на видео. Причем не только из сегодняшнего матча, но и из остальных тоже.

Также стоит отметить победу "Автомобилиста", который прервал серию из четырех поражений. Клуб из Екатеринбурга одолел "Локомотив" - 4:1.

В этой встрече нападающий "Автомобилиста" Павел Дацюк открыл счет набранным очкам в КХЛ. В своей третьей игре за уральцев 41-летний хоккеист отличился голевой передачей в заключительном периоде.