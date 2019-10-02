Хор Валаамского монастыря выступил в Минске под куполом храма

Первый концерт духовных песнопений под куполом храма-памятника в честь Всех Святых, который состоялся 2 октября в белорусской столице в исполнении хора Валаамского монастыря, стал музыкальным аккомпанементом славянскому братству, констатируют музыкальные обозреватели в Минске.

Всехсвятская церковь ведет свою историю с конца прошлого века, напоминают местные источники. А в освещении ее закладного камня участвовал Патриарх Алексий Второй. Сегодня храм поражает своей монументальностью, праздничной нарядностью и великолепием, единодушно признают жители и гости Беларуси. С любой точки обзора он сохраняет свою симметричность, а высокая парадная лестница визуально увеличивает размеры сооружения. Храм очень просторный, на его территории могут единовременно находиться более тысячи верующих.

Российских гостей приветствовал в среду песнопениями хор храма-памятника, после чего концерт продолжился выступлением профессионального творческого коллектива Валаамского монастыря, информирует БЕЛТА. В числе слушателей были глава администрации президента РБ Наталья Кочанова, руководители министерств, представители творческой интеллигенции и духовенства.

Кстати, музыкальные произведения в исполнении уникального певческого коллектива звучали на Валааме и во время посещения обители летом текущего года президентами России и Беларуси, напоминает агентство.

В репертуаре торжественного концерта были как духовные, так и светские произведения. Некоторые из них хоровой коллектив подготовил специально для гастрольного турне по Беларуси, а свое выступление хор начал с известной каждому белорусу композиции на стихи Якуба Коласа "Мой родны кут".

Прославленный в православном мире коллектив создает концертные представления, записывает музыкально-исторические, мемориальные и тематические программы, участвует во всех богослужениях, совершаемых на Валааме Патриархом Московским и всея Руси.

Познакомиться с вокальным искусством мастеров Валаамского монастыря белорусские ценители песнопения смогут также на концертах коллектива в Гомеле, Могилеве и Бресте.