Импорт российской электроэнергии возобновился на Украину

О возобновлении поставок электроэнергии на Украину сообщила компания "Интер РАО".

Как передает агентство РИА Новости, пока электричество экспортируется в пилотном режиме и по предоплате. Ранее о возобновлении поставок электроэнергии из России сообщили и представители "Укрэнерго".

Киев отказался от закупок российской электроэнергии четыре года назад. В сентябре Верховная Рада разрешила импорт электроэнергии из России и Беларуси. После этого компания "Нафтогаз Украины" начала закупки у "Белэнерго".

Летом на Украине заработала новая модель оптового рынка электроэнергии. Она подразумевает переход от работы по модели "единого покупателя" в лице государства к полномасштабному конкурентному рынку. Инициатива предусматривает двусторонние договоры между производителями и крупными потребителями.