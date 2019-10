Исследование: йога помогает защититься от деменции

Занятия йогой, выполняемые сидя на стуле, более эффективны у пожилых пациентов с прогрессирующей деменцией по сравнению с музыкотерапией и обычной физкультурой.

Пациентам с прогрессирующим старческим слабоумием в какой-то момент становится сложно выполнять рекомендованные им физические упражнения: по мере развития болезни ухудшаются не только когнитивные функции, но также уменьшается подвижность, растет риск падений и переломов. Многочисленные исследования подтверждают несомненную пользу физической активности при деменции, поэтому исследователи Florida Atlantic University (Атлантического Университета Флориды) поставили задачу подобрать наиболее эффективные программы для таких пациентов.

Они провели пилотное рандомизированное контролируемое исследование, чтобы выяснить, насколько эффективна йога в положении сидя по сравнению с обычной гимнастикой (также на стуле) и музыкотерапией. В исследовании принимали участие три группы больных с умеренной и тяжелой степенью деменции, которые уже были не в состоянии выполнять обычные физические программы или заниматься йогой стоя. Занятия проходили дважды в неделю по 45 минут в течение 12 недель.

Результаты исследования были опубликованы в специализированном издании The American Journal of Alzheimer's Disease & Other Dementias, о них рассказал портал новостей медицины Medicalxpress.

Ученые зафиксировали наибольшую эффективность применения регулярной його-практики - у больных улучшились физические кондиции, включая баланс и активность, в то время как у группы, получающей музыкальную терапию, такого эффекта не наблюдалось. Обычные упражнения также работали, но менее эффективно по сравнению с йогой. Кроме того, отметили исследователи, йога благотворно влияла на ментальное состояние пожилых пациентов: у них улучшилось настроение, снизились проявления депрессии, сократились жалобы на проблемы со сном.

В целом, как отметил руководитель исследований доктор Джоэнг Парк (Juyoung Park), "йога на стуле" была безопасной для больных и значительно улучшила качество их жизни.