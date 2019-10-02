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02.10.2019 18:39
Рубрика: Общество
Проект: Активное долголетие

Исследование: йога помогает защититься от деменции

Текст: Ирина Невинная
Занятия йогой, выполняемые сидя на стуле, более эффективны у пожилых пациентов с прогрессирующей деменцией по сравнению с музыкотерапией и обычной физкультурой.
Фото: Михаил Почуев/ТАСС Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Пациентам с прогрессирующим старческим слабоумием в какой-то момент становится сложно выполнять рекомендованные им физические упражнения: по мере развития болезни ухудшаются не только когнитивные функции, но также уменьшается подвижность, растет риск падений и переломов. Многочисленные исследования подтверждают несомненную пользу физической активности при деменции, поэтому исследователи Florida Atlantic University (Атлантического Университета Флориды) поставили задачу подобрать наиболее эффективные программы для таких пациентов.

Фото: PHOTOXPRESS
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Они провели пилотное рандомизированное контролируемое исследование, чтобы выяснить, насколько эффективна йога в положении сидя по сравнению с обычной гимнастикой (также на стуле) и музыкотерапией. В исследовании принимали участие три группы больных с умеренной и тяжелой степенью деменции, которые уже были не в состоянии выполнять обычные физические программы или заниматься йогой стоя. Занятия проходили дважды в неделю по 45 минут в течение 12 недель.

Результаты исследования были опубликованы в специализированном издании The American Journal of Alzheimer's Disease & Other Dementias, о них рассказал портал новостей медицины Medicalxpress.

Ученые зафиксировали наибольшую эффективность применения регулярной його-практики - у больных улучшились физические кондиции, включая баланс и активность, в то время как у группы, получающей музыкальную терапию, такого эффекта не наблюдалось. Обычные упражнения также работали, но менее эффективно по сравнению с йогой. Кроме того, отметили исследователи, йога благотворно влияла на ментальное состояние пожилых пациентов: у них улучшилось настроение, снизились проявления депрессии, сократились жалобы на проблемы со сном.

В целом, как отметил руководитель исследований доктор Джоэнг Парк (Juyoung Park), "йога на стуле" была безопасной для больных и значительно улучшила качество их жизни.

Общество Здоровье
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