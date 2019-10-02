Федеральный закон от 29 сентября 2019 г. N 321-Ф3 "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 12 сентября 2019 года

Одобрен Советом Федерации 25 сентября 2019 года

Статья 1

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 1, ст. 18; N 23, ст. 2289; N 33, ст. 3413, 3429; N 53, ст. 5023; 2002, N 1, ст. 4; N 22, ст. 2026; N 30, ст. 3021; 2003, N 1, ст. 2, 6; N 21, ст. 1958; N 28, ст. 2879, 2886; N 46, ст. 4443; N 52, ст. 5030; 2004, N 27, ст. 2711, 2715; N 31, ст. 3219; N 34, ст. 3517, 3518, 3520, 3527; N 45, ст. 4377; N 49, ст. 4840; 2005, N 1, ст. 30, 38; N 24, ст. 2312; N 27, ст. 2707, 2710, 2717; N 30, ст. 3104, 3117, 3118; N 52, ст. 5581; 2006, N 1, ст. 12; N 12, ст. 1233; N 27, ст. 2881; N 31, ст. 3443, 3450, 3452; N 43, ст. 4412; N 45, ст. 4627, 4629; N 50, ст. 5279, 5286; 2007, N 1, ст. 7, 20, 31, 39; N 13, ст. 1465; N 22, ст. 2563; N 23, ст. 2691; N 31, ст. 3991, 4013; N 45, ст. 5416; N 46, ст. 5553; N 49, ст. 6045, 6071; N 50, ст. 6237, 6245; 2008, N 18, ст. 1942; N 27, ст. 3126; N 30, ст. 3611, 3614; N 48, ст. 5519; N 49, ст. 5723; N 52, ст. 6218, 6219, 6227, 6237; 2009, N 1, ст. 19, 22, 31; N 11, ст. 1265; N 18, ст. 2147; N 23, ст. 2772; N 29, ст. 3582, 3598, 3625, 3639; N 30, ст. 3735, 3739; N 39, ст. 4534; N 45, ст. 5271; N 48, ст. 5726, 5731; N 51, ст. 6153, 6155; N 52, ст. 6444, 6450, 6455; 2010, N 15, ст. 1737; N 19, ст. 2291; N 28, ст. 3553; N 31, ст. 4176, 4198; N 32, ст. 4298; N 40, ст. 4969; N 46, ст. 5918; N 47, ст. 6034; N 48, ст. 6247, 6248; N 49, ст. 6409; 2011, N 1, ст. 7, 9, 21, 37; N 23, ст. 3265; N 26, ст. 3652; N 27, ст. 3881; N 30, ст. 4563, 4566, 4575, 4583, 4587, 4593, 4597, 4606; N 45, ст. 6335; N 47, ст. 6608, 6610, 6611; N 48, ст. 6729, 6731; N 49, ст. 7016, 7037, 7063; N 50, ст. 7359; 2012, N 10, ст. 1164; N 18, ст. 2128; N 19, ст. 2281; N 24, ст. 3066; N 25, ст. 3268; N 26, ст. 3447; N 31, ст. 4319; N 41, ст. 5526, 5527; N 49, ст. 6749, 6750; N 50, ст. 6958; N 53, ст. 7578, 7596, 7604, 7607; 2013, N 9, ст. 874; N 14, ст. 1647; N 19, ст. 2321; N 23, ст. 2866; N 27, ст. 3444; N 30, ст. 4031, 4045, 4046, 4084; N 40, ст. 5033, 5037, 5038; N 44, ст. 5645; N 48, ст. 6165; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 6981, 6985; 2014, N 8, ст. 737; N 16, ст. 1835; N 19, ст. 2313; N 26, ст. 3373, 3393, 3404; N 30, ст. 4220, 4222, 4245; N 40, ст. 5315, 5316; N 43, ст. 5796; N 45, ст. 6159; N 48, ст. 6647, 6648, 6657, 6662, 6663; 2015, N 1, ст. 11, 13, 15, 16, 18, 32; N 10, ст. 1402; N 24, ст. 3373, 3377; N 27, ст. 3948, 3968; N 29, ст. 4358; N 41, ст. 5632; N 48, ст. 6685, 6686, 6687, 6688, 6689, 6692; 2016, N 1, ст. 16, 18; N 7, ст. 920; N 11, ст. 1480, 1489; N 14, ст. 1902; N 15, ст. 2064; N 18, ст. 2504; N 22, ст. 3092; N 26, ст. 3885; N 27, ст. 4175, 4176, 4178, 4179, 4180, 4181, 4184; N 49, ст. 6841, 6843, 6844, 6845, 6847, 6849; 2017, N 15, ст. 2131, 2133; N 27, ст. 3942; N 30, ст. 4446; N 31, ст. 4802; N 40, ст. 5753; N 45, ст. 6578; N 49, ст. 7307, 7314, 7316, 7318, 7324, 7326; 2018, N 1, ст. 14, 20, 50; N 9, ст. 1289, 1291; N 11, ст. 1585; N 18, ст. 2558, 2568, 2575; N 28, ст. 4143, 4144; N 30, ст. 4534; N 31, ст. 4822, 4823; N 32, ст. 5087, 5090, 5094, 5095, 5127; N 45, ст. 6828, 6833, 6836, 6844; N 47, ст. 7136; N 49, ст. 7469, 7496, 7497, 7499; N 53, ст. 8412, 8416, 8419; 2019, N 16, ст. 1826; N 18, ст. 2225; N 22, ст. 2665, 2667; N 23, ст. 2908, 2920; N 25, ст. 3167; N 27, ст. 3523; N 29, ст. 3843; N 30, ст. 4112; N 31, ст. 4414, 4443) следующие изменения:

1) в статье 217:

а) в абзаце пятом пункта 13 слова "правлением садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан" заменить словами "правлением товарищества собственников недвижимости", слова "дачного строительства," исключить;

б) в абзаце четвертом пункта 171 слова "дач, садовых домиков" заменить словами "садовых домов";

2) в пункте 2 статьи 220:

а) в абзаце втором подпункта 1 слова "дач, садовых домиков" заменить словами "садовых домов";

б) в абзаце шестнадцатом подпункта 2 слова "дач, садовых домиков" заменить словами "садовых домов";

3) в абзаце третьем пункта 1 статьи 221 слово "дач" заменить словами "садовых домов";

4) в статье 251:

а) подпункт 14 пункта 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"в виде платы, вносимой собственниками и иными правообладателями садовых или огородных земельных участков, не являющимися членами товарищества, за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, за текущий и капитальный ремонт объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования и расположенных в границах территории садоводства или огородничества, за услуги и работы товарищества по управлению таким имуществом в порядке, установленном Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" для уплаты взносов членами товарищества;";

б) в подпункте 1 пункта 2 слово "жилья" заменить словом "недвижимости", слова "садоводческому, садово-огородному," исключить;

5) в подпункте 13 пункта 2 статьи 3339 слова "садоводческих, огороднических, дачных земельных участков, земельных участков личных подсобных хозяйств граждан" заменить словами "садовых, огородных земельных участков и земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства";

6) в подпункте 24 пункта 1 статьи 33333 слово ", предназначенный" и слово ", дачного" исключить;

7) в подпункте 18 пункта 1 статьи 33335 слова "или дачного хозяйства" исключить;

8) в подпункте 7 пункта 1 статьи 342 слова "садоводческих, огороднических и животноводческих объединений граждан" заменить словами "сельскохозяйственных кооперативов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ";

9) в подпункте 3 пункта 2 статьи 3462 слова "садоводческие, огороднические" заменить словом "растениеводческие";

10) в подпункте 19 пункта 2 статьи 34643 слово "дач" заменить словами "садовых домов";

11) в пункте 2 статьи 401 слово ", предоставленных" и слово ", дачного" исключить;

12) в абзаце шестом подпункта 1 пункта 2 статьи 406 слово ", предоставленных" и слово ", дачного" исключить;

13) в подпункте 15 пункта 1 статьи 407 слово ", предоставленных" и слово ", дачного" исключить.

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

2. Действие положений подпункта 14 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

3. В отношении садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих партнерств, садоводческих, огороднических и дачных потребительских кооперативов, созданных до дня вступления в силу Федерального закона от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", применяются положения части второй Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), установленные для товариществ собственников недвижимости.

Президент Российской Федерации В. Путин