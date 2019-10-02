Как Денис Никифоров круто изменил жизнь целого села

Могилевчанин Денис Никифоров в сельскую школу Чаусского района прибыл по окончании университета имени Кулешова. Хотя мог остаться в большом городе. И уже через два с половиной года ему - 25-летнему учителю - предложили возглавить школу-сад в агрогородке Осиновка. Никифоров директорствует там уже восьмой год и за это время стал местной знаменитостью. Под его руководством школяры пишут научные проекты, выращивают отменный урожай в теплицах и готовят еду по старинным бабушкиным рецептам.

Коллега Никифорова, учитель математики, а по совместительству и кулинарии, Наталья Александрова, рассказывает:

- Раньше ничего подобного мы не делали, все было традиционно: уроки, контрольные, "домашка". Но пришел директор - молодой, креативный, и жить стало интереснее. Новые компьютеры, Wi-Fi, школьная столовая превратилась в стилизованную деревенскую избу, но с современной рабочей зоной - новыми электроплитами. Теперь на праздники с детьми готовим самобытные традиционные блюда по рецептам наших предков.

Рецепты собирали по всему селу, издали собственный сборник. Девятиклассницам Веронике Шведовой и Насте Зенковой нравятся уроки кулинарии. Станет ли кто-то из них поваром, девчата пока не решили. А вот 10-классница Валерия Панасюк с выбором определилась: "Буду как Денис Владимирович, педагогом".

О своих подопечных Никифоров знает все. А у него 41 школьник и 13 детсадовцев. Не только из Осиновки, но и из соседних сел: Путьки, Каменка, Прилесье. Директор в курсе, кто из детей с кем дружит, кто влюбился, у кого проблемы в семье. Школа в Осиновке давно стала центром жизни сельчан. Тут организовывают курсы, учат пенсионеров дружить с интернетом, преподают основы экологического земледелия. Недавно провели первый в районе вебинар - фермер с Брестчины делился с местными опытом, как выращивать грибы-вешенки и кроликов - не в клетках, а "на свободе".

Молодые педагоги, переехав на село, получают ежемесячную надбавку к зарплате - 20%

- В деревне наставник - уважаемый, авторитетный человек. К нему идут за советом, на него равняются, - говорит директор, которому на днях исполнилось 33 года. - Потому эта профессия престижна. Молодые педагоги, переехав на село, получают подъемные и ежемесячную надбавку к зарплате - 20%. Раз в год учителя и дети (район пострадал от аварии на ЧАЭС) ездят бесплатно на оздоровление в санаторий. А если школьники показывают отличные результаты в учебе, побеждают в олимпиадах, наставников премируем.

В Осиновке педагоги инициативные. Потому зарабатывают хорошо - 1000-1300 белорусских рублей (это более 40 тысяч российскими). Неудивительно, что молодые сюда возвращаются. Два наставника, отработав по распределению, остались в селе. Еще две выпускницы поступили в вуз по целевому направлению - тоже хотят преподавать в родной школе. Кстати, когда Никифоров приехал в Осиновку, ему выделяли дом. Отказался лишь потому, что к тому времени они с женой - она тоже педагог - по льготному кредиту построили квартиру в Чаусах. На работу в Осиновку за 20 километров от дома директор ездит школьным автобусом или на своей машине. Говорит, скопил на ее покупку за 10 лет работы в сельской школе.

Экономить Денис Владимирович умеет. Приступив к директорству, первым делом провел аудит затрат, переоснастил школьные подсобки энергосберегающими лампочками, что позволило сберечь до 30% электроэнергии. Даже в теплицах, что завел у школы, - солнечные батареи с автоматизированной системой полива. В кухне и санузлах тоже поменял начинку на более экономичную. Расход воды уменьшился на 70%.

За время, что директорствует, Никифоров сумел привлечь в школу более 33 тысяч долларов инвестиций, реализуя совместные с Программой развития ООН и Евросоюзом проекты. Первый - "Школа - центр сельского развития и дегустации блюд самобытной местной кухни", второй - "Осиновка - центр сельского экологического земледелия".

Молодой директор рассказывает:

- Купили мини-трактор, перепахали пустующий участок, выращиваем там капусту, картофель, морковь, 10-килограммовые тыквы, арбузы. А в трех 10-метровых теплицах - огурцы, перцы и помидоры. Заложили плодовый сад.

Овощами школа на год обеспечена. Излишки продает местным жителям, на ярмарках. На вырученные деньги сделан ремонт в классах.

Креативных идей у Никифорова, в этом году ставшего лауреатом специальной премии Могилевского облисполкома в социальной сфере в номинации "Образование", еще много. Например, разрабатывает бизнес-проект, направленный на развитие детского и школьного предпринимательства. Директор знает на собственном примере: прилично зарабатывать и жить достойно можно и на малой родине.