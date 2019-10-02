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Рубрика: В мире

Формула подписана

Как президент Украины Владимир Зеленский объяснил "формулу Штайнмайера" согражданам
Текст: Павел Дульман
Российская газета - Столичный выпуск № 220(7978)
Во вторник трехсторонняя контактная группа по урегулированию на востоке Украины подписала согласованный план выполнения политической части Минских соглашений, известный как "формула Штайнмайера". Это открывает возможность для проведения саммита "нормандской четверки" - встречи глав России, Украины, Германии и Франции.

На этот раз представитель Киева на мирных переговорах Леонид Кучма не стал срывать переговоры и отказываться от подписания документа, как это случилось две недели назад. Причину такой сговорчивости следует искать в изменившейся после поездки президента Украины Владимира Зеленского в Нью-Йорк обстановке: Дональд Трамп во время встречи с ним не проявил никакого интереса к проблематике Донбасса и отказался быть еще одним посредником, а президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель, в свою очередь, снова настоятельно указали Киеву на необходимость движения к миру без выставления новых условий.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Косачев: Подписание "формулы Штайнмайера" - победа здравого смысла

О Штайнмайере в команде Зеленского вспомнили исключительно как о поводе для встречи в нормандском формате и в расчете на то, что там можно будет переписать Минские соглашения в угоду Украине. Новые требования и условия, выходящие за рамки или прямо противоречащие существующей договорной базе, озвучивались не только многочисленными советниками Зеленского, но и главой МИД Пристайко. И все они хором твердили, что особого статуса для Донбасса не будет. Однако в Москве, Париже и Берлине неоднократно и недвусмысленно давали понять, что сначала произойдет подписание "формулы Штайнмайера" в ранее согласованном виде - с особым статусом и выборами, а потом уже обсуждение этого документа за "круглым столом" главами государств.

Учитывая важность момента - а против любого диалога с Донецком и Луганском выступали все киевские "ястребы", - Владимир Зеленский лично подтвердил подписание документа и анонсировал разведение войск на двух участках линии разграничения. "Сняты последние препоны к саммиту нормандской четверки", - провозгласил на специальном брифинге украинский президент.

Зеленский лично подтвердил подписание документа и анонсировал разведение войск

Впрочем, его последующие высказывания заставляют заподозрить, что ему больше была важна сама возможность оказаться в обществе мировых лидеров, чем реальный мир. "Если там кто-то будет, выборов не будет. Мы никогда не пойдем, чтобы проводить выборы, если там есть военные. Если там будут любые, вы понимаете, любые войска, выборов не будет", - завел Зеленский старую песню о мифических "российских войсках" и "террористах" на Донбассе и озвучил тезис, позволяющий Киеву отказаться от проведения выборов на "неподконтрольных территориях". Он также обещал украинцам не допустить "никакой капитуляции" и тем лишний раз показал, что, как и Порошенко, о мире мыслит категориями войны. Примечательно также, что Зеленский увязал подписанный документ с выводом неких "войск" с территории Донбасса и возвращением Украине контроля над границей, хотя ни о чем подобном в формуле не упоминается.

Прямая речь

Мартин Сайдик, спецпредставитель председателя ОБСЕ:

- Члены Контактной группы, включая представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, письмами в мой адрес подтвердили текст "формулы". Относительно проведения выборов еще предстоит много работы внутри Контактной группы и в "нормандском формате". Там есть вопросы безопасности и много-много других.

Фото: Reuters
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Мария Захарова, официальный представитель МИД России:

- Позитивно оцениваем согласование Контактной группой механизма введения особого статуса Донбасса и разведения сил и средств в указанных районах. Надеемся, это создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации Минских договоренностей.

Константин Косачев, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам:

- Это, вне всякого сомнения, победа здравого смысла, и это общий успех. Но прежде всего тех, кто ждет разрешения конфликта, а это жители юго-востока, для которых эта формула вырабатывалась и для которых она рано или поздно сработает. И пытаться делить этот успех на "наш" и "не наш" - значит опять вольно или невольно провоцировать срыв налаживающегося процесса. Националисты в Киеве уже пошли вперед. Не надо им помогать.

Алексей Пушков, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике:

- Все условия, которые выдвинула Москва для проведения встречи в "нормандском формате", согласованы. Наш серьезный успех. Встреча, первая с 2016 года, может привести к заметному сдвигу в отношениях с Европой.

Фото: istock
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Алексей Чеснаков, директор Центра политической конъюнктуры:

- Министр иностранных дел России Сергей Лавров от имени российской стороны выдвигал три базовых условия для проведения саммита "нормандской четверки". Первое - подписание в Контактной группе "формулы Штайнмайера". Второе - разведение сторон от линии соприкосновения на согласованных участках. Третье - предварительное согласование содержания итогового документа саммита".

Владислав Дейнего, представитель ЛНР на переговорах в Минске:

- Еще очень длительный этап работы нам предстоит над реализацией принятых обязательств. Но главное - то, что "формула Штайнмайера" подписана всеми участниками переговоров, и сейчас этот механизм запускается в работу.

Владимир Бидевка, председатель Народного совета ДНР:

- К сожалению, у нас нет веры в украинских политиков. То, что Украина поставила свою подпись под "формулой", вовсе не означает, что украинские власти собираются выполнять взятые на себя обязательства. Однако есть и позитивный момент: Киев выполнил условия встречи стран - гарантов Минских соглашений.

В мире экс-СССР Украина Переговоры по урегулированию конфликта на Украине
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