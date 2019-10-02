В сентябре, по данным счетчика Google Analytics, на интернет-страницу "СОЮЗа" зашли 513 тысяч человек, а количество просмотров превысило 545 тысяч.

Топ-10 сентября

Самым читаемым материалом сентября стал репортаж о том, как наши корреспонденты под видом студентов попытались снять жилье в Москве и Минске - 42 185 просмотров (1-е место)

Внимание интернет-читателей привлек и рассказ о том, как 4-летняя белоруска Юля двадцать лет назад потерялась в пригородной электричке на перегоне Минск - Осиповичи, а нашлась только сейчас в Рязани - 29 791 просмотр (2-е место).

Свое законное место в первой тройке топа читательских предпочтений занял материал "Какие авто покупают на вторичном рынке в России и Беларуси - 28 901 просмотр (3-е место).

В поле зрения читателей сентябрьских номеров газеты попали также материалы о том, как репортеры "СОЮЗа" навестили новоселов Московского и Минского зоопарков (27 713 просмотров), о том, какие рабочие специальности пользуются сегодня повышенным спросом в Беларуси и России (27 218 просмотров), а также рейтинг самых популярных у россиян белорусских продуктов (22 810 просмотров). Неизменным интересом пользуется фирменная рубрика нашей газеты "Твое дело" - в этот раз читатели обратили внимание на публикацию о том, как супруги из Кричева на субсидию открыли магазин для пчеловодов (22 984 просмотра). И как всегда, в топе читательского интереса - материалы рубрики "Почта "СОЮЗа". На этот раз консультации наших юристов о том, как с российской банковской карточки снять деньги в Беларуси и как россиянину взять в Беларуси машину в кредит.