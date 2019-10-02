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02.10.2019 17:10

Каждому - по Медведице

Какие звезды видны из планетариев Москвы и Минска
Текст: Александр Бушев (bush@rg.ru)
Союз. Беларусь-Россия - № 36(904)
Попасть в Московский планетарий довольно просто - от станции метро "Баррикадная" минут пять пешком. От Садового кольца по наклонной эстакаде прямиком поднимаешься к заветному куполу...
В Московском планетарии есть даже свой Театр увлекательной науки. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС В Московском планетарии есть даже свой Театр увлекательной науки. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
В Московском планетарии есть даже свой Театр увлекательной науки. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

90 лет назад, когда Планетарий только открылся, его было видно издалека. С тех пор адреса своего он не поменял, но основательно "прикрылся" жилыми многоэтажками. А по бокам "оброс" зоопарком.

Любопытно, что идея строительства Планетария в Москве принадлежала директору Института К. Маркса и Ф. Энгельса при ЦИК СССР Давиду Рязанову. К тому времени в мире уже открылось 12 планетариев, десять из которых - в Германии. Просто немцы первыми научились конструировать проектор, без которого воспроизвести ночное небо было бы нереально. Московский планетарий стал 13-м в мире. Но сначала за опытом его строительства в Германию отправилась группа товарищей во главе с Рязановым. Там делегация договорилась с компанией Carl Zeiss, уже имевшей богатый опыт строительства планетариев. Вскоре в Москву прибыло нужное оборудование. В 1927 году начали, а спустя два года, 5 ноября 1929-го, первые посетители уже толпились у входа в Московский планетарий.

Минский планетарий на 35 лет моложе московского. А недавно его включили в число объектов, которые можно посетить по "Карте гостя" в Минске

Но спустя шесть десятилетий, в лихие 90-е, некий энергичный бизнесмен решил создать на базе планетария научно-развлекательный центр. Потерпел фиаско, но замок на дверях Планетария провисел целых 17 лет... Столичные власти начали реконструкцию Планетария. Лишь на закупку самого современного оборудования в 2011 году из городского бюджета было выделено 10 млн евро! Сегодня Московский планетарий - это многоуровневое здание, по площади в десятки раз превосходящее старое. Здесь можно гулять часами, подолгу рассматривая каждый экспонат.
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Прежде чем подняться на четвертый - подкупольный уровень и попасть как бы внутрь огромного звездного глобуса, мы прошли по всем этажам, на каждом попадая в реально небесный мир со всеми его причудами и загадками.

На самом нижнем - малый звездный зал. О звездах здесь доступно рассказывают ученые из астрономического Института им. П.К. Штернберга МГУ. Не хочешь на лекцию, зайди тут же в 4D-кинотеатр или в музей для детей. Этажом выше - продолжение экспозиции, но тут уже все "по-взрослому", экскурсоводы знакомят нас с историей постижения космоса человечеством начиная с Бруно и Галилея. Чуть в стороне на стеллажах - великолепная коллекция пришельцев из космоса - метеоритов. В центре зала самый крупный - многотонный железный гость, которого каждый посетитель норовит любовно погладить. Не удержались и мы. Чувство - будто прикасаешься к вечности. Многочисленные поглаживания рук превратили метеорит в отполированную блестящую глыбу.

Здесь же выложена и история планетария, включая главные экспонаты - первые проекторы звездного неба, подзорные трубы, старинные телескопы...

Еще несколько ступенек вверх - и можно заглянуть в окуляр самого большого телескопа в Москве. На балконе тоже толпится народ, изучающий коллекцию астрономических приборов.

И в Минском, и в Московском планетариях большим успехом пользуется услуга "романтическое свидание под звездами". Фото: Сергей Куксин.

Астрономы из Института им. П.К. Штернберга - научные кураторы планетария. И вот что рассказал нам профессор института доктор физико-математических наук, член Ученого совета МГУ Анатолий Засов, или как он себя назвал - "бывший кружковец Московского планетария".

- Планетарий - уникальное учреждение, - считает он и называет его "симбиозом науки и электронного театра".
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По словам профессора, астрономические кружки при планетарии существуют с первых дней его основания, работают и по сей день. А сам Московский планетарий не прекращал свою работу даже в годы Отечественной войны, когда здесь обучали ориентироваться по звездам людей, отправлявшихся с особыми заданиями на фронт.

- Сегодня, - говорит Анатолий Засов, - тут можно воспроизвести любое космическое явление. А ведь в крупных городах планетарий вообще единственное место, где можно видеть ночной небосклон со звездами, - подчеркивает он. - Попробуйте, например, в Москве или Питере посмотреть на ночное небо? Вы увидите разве что Луну.

А еще в планетарии можно назначить романтическое свидание под звездами (цена услуги - 7 тысяч рублей). Или заказать квест (6 тысяч рублей). В целом же цены весьма демократичные - на разные программы от 100 до 750 рублей.

Здесь часы пролетают как минуты, а если вы устали, то при желании можно подзаправиться едой из меню космонавтов. Ее подают тут же в кафе.

А как в Беларуси?

Минскому планетарию в следующем году - 55. Здание построено по типовому проекту архитектора Натальи Афанасьевой. Его "братьев-близнецов" можно отыскать по всему бывшему СССР, например, в Перми или Томске. Расположен планетарий на самом высоком месте - в Центральном детском парке имени М. Горького. Он как магнитом притягивает любознательных - не только школьников, но и взрослых. Заведующий планетарием Александр Микулич связывает это с популяризацией сферического кино:

- Новая услуга в "Звездном зале", рассчитанном на 100 зрителей, с экраном-куполом диаметром 12 метров, появилась около 5 лет назад, после установки системы цифровой полнокупольной проекции. В афише в основном образовательные фильмы для школьников. Но есть и научно-популярное кино для всей семьи, познавательные мультфильмы. Репертуар стараемся обновлять регулярно.

Фото: iStock
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18-20 октября, например, в Минске пройдет II Международный фестиваль полнокупольного кино (MIFF-2019), во время которого зрители смогут познакомиться с самыми современными сферическими фильмами со всего мира, а также выбрать лучший для приобретения планетарием. Александр Валерьевич недавно вернулся с аналогичного фестиваля в Иркутске, где был в составе жюри. Подчеркивает: минский будет не менее интересным. В программе - 42 картины. В том числе три работы студентов Белорусской государственной академии искусств, которые примут участие в конкурсе короткого метра.

Между тем лицензии на показ полнокупольных кинолент весьма дорогостоящие. Поэтому в планетарии работают и над созданием собственного контента. К слову, дебютный полнокупольный мультфильм "Мышата и луна" в 2017-м получил приз в номинации "Лучший детский фильм" на Международном фестивале "Отражение Вселенной" в Ярославле. А сегодня он уже переведен на 7 языков мира и с успехом демонстрируется в разных странах.

Ну а после просмотра сферического кино посетителей планетария традиционно ждет экскурсия по звездному небу (стоимость программы - от 130 до 160 российских рублей). Интересно, что используется для этого все тот же оптико-механический аппарат "Планетарий" первого поколения (модель Carl Zeiss ZKP-1), который был установлен еще в 1965 году. Александр Валерьевич уверен: техника очень надежная - еще столько же лет может прослужить. Единственный существенный недостаток: не позволяет демонстрировать южное небо, только северное. Но и это - около 3000 звезд! К слову, самые романтические натуры по предварительному заказу могут посетить и сеанс "Небо для двоих" (стоимость - чуть более 500 российских рублей). При этом посмотреть полнокупольное кино можно не только на русском и белорусском языках, но и английском, французском, немецком и др. С упрощением визового режима количество иностранных туристов в стране значительно увеличилось. А планетарий включен в число объектов, которые можно посетить по "Карте гостя".

А вот в обсерваторию планетария - единственную публичную в стране - желающие могут попасть бесплатно. С помощью телескопа отсюда можно наблюдать Солнце, Луну, планеты Марс, Юпитер, Сатурн, а также ярчайшие звездные скопления, туманности и галактики.

Надежда Декола, dekola@sb.by

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