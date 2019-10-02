Согласование Киевом пошагового плана выполнения политической части Минских соглашений - "формулы Штайнмайера" - вызвало вздох облегчения в европейских столицах и панику в украинском политическом сообществе.

Урегулирование внутреннего конфликта в соответствии с международными соглашениями, а значит, и наступление мира на украинской земле в принципе, как выяснилось, не устраивает ни оппозицию в Верховной раде, ни часть нового большинства. Но первый шаг по направлению к миру сделан, и сегодня только от президента Украины Владимира Зеленского зависит, будет ли его страна двигаться дальше по столь непопулярному в его окружении пути.

Что на самом деле подписали в Минске

Говоря о "формуле Штайнмайера", нужно помнить следующее: это не новая редакция Минских соглашений и не их замена.

Речь идет об исключительно вспомогательном инструменте - оформленной документально и подписанной всеми участниками урегулирования карте реализации пунктов 11 и 12 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

В них говорится о проведении местных выборов на Донбассе под эгидой ОБСЕ и о конституционной реформе на Украине - внесении в текст основного закона понятия "особый статус" применительно к "отдельным районам Донецкой и Луганской областей".

Сам статус детализируется в уже принятом ранее Верховной радой Украины, но так и не заработавшем законе об особенностях местного самоуправления на этих территориях, и перезапустить его - тоже обязанность Киева.

"Формула Штайнмайера" - это не новая редакция Минских соглашений и не их замена

Конечным итогом выполнения "формулы Штайнмайера", самой сутью мирного процесса, является легитимация народных республик и их руководства с точки зрения международного сообщества и обретение ими широкой автономии в рамках украинского государства. Прекращение кровопролития, юридическая ликвидация "черной дыры" в центре континента, восстановление когда-то самого экономически развитого региона Украины, безусловно, выгодно Европе, России и жителям Донбасса. Но, как показала реакция коллективного Киева, категорически не устраивает большинство украинских политиков, по-прежнему готовых уничтожать сограждан "ради мира".

Новая реальность для Зеленского

Уже через час после согласия представителя Киева Леонида Кучмы с текстом формулы на Площади Независимости и у администрации президента собралось около тысячи "активистов", представляющих неонацистские группировки и парламентские партии - например, "Голос" Святослава Вакарчука и "Батькивщину" Юлии Тимошенко. Они требовали не допустить "капитуляции", оскорбляли президента. В том же духе этот "праздник патриотизма" продолжился утром в среду в Верховной раде. Порошенко, Тимошенко, а также депутаты партии "Голос" истеричным тоном требовали от Зеленского, главы МИД Пристайко и всех причастных к переговорам неких разъяснений и утешений, а также высказывали собственное представление о случившемся. Например, Порошенко заявил, что никакой формулы не существует, но она, не существующая, "защищает интересы в России, даже если вас пытаются убедить в ином". Завершил он свой спич на том, что телефонные переговоры Трампа и Зеленского нанесли "непоправимый ущерб отношениям Украины с европейскими партнерами". Закончить мысль экс-президенту не дали - спикер Разумков отключил Порошенко микрофон на пике обличительного пафоса.

Взгляд на вещи президентской партии "Слуга народа" озвучил глава международного комитета Богдан Яременко. "Мы торопимся, потому что каждый день поступают данные о погибших на Донбассе. Но у нас есть тоже условия. Мы будем настаивать на отведении войск. Да, мы должны получить полный контроль над территориями, где будут проходить выборы. Это те красные линии, которые четко определены президентом Украины, неоднократно и публично", - заявил Яременко, верящий в "российскую агрессию" и, исходя из смысла сказанного, не читавший Минских соглашений.

Зеленский в парламенте присутствовал, но отвечать на вопросы депутатов с трибуны отказался. Вряд ли его пугают категоричные вопли парламентских патриотов - он слишком часто их высмеивал, чтобы воспринимать всерьез. Однако опасность нового "майдана" и дестабилизации реальна: боевики националистических и неонацистских группировок в социальных сетях уже объявили мобилизацию и нагнетают обстановку. Кульминации напряженность достигнет 14 октября - в день создания бандеровских банд, после переворота объявленный государственным праздником, который нынешние их последователи еще со времен Ющенко ежегодно отмечают факельными шествиями, митингами и беспорядками. Против Зеленского и условное "общественное мнение".

Зеленский в парламенте присутствовал, но отвечать на вопросы депутатов по "формуле Штайнмайера" с трибуны отказался

Сотни экспертов, политологов, блогеров и журналистов уже обрушили на президента мегатонны обвинений в предательстве, зачастую нецензурных. Всей этой клике, поднявшейся со дна на волне переворота и построившей карьеру на милитаристской риторике и дегуманизации жителей Донбасса и в целом русских, после исполнения формулы Штайнмайера придется не только искать новую работу, но и выбросить из лексикона слова ненависти, чтобы не понести заслуженное наказание за разжигание вражды. Однако пока они доминируют в СМИ и информационном пространстве. Иное дело, что в последнее время, и особенно после поездки Зеленского в Нью-Йорк, они чувствуют себя брошенными - Трамп не проявил заинтересованности в продолжении конфликта, и тем громче они сегодня кричат. Впрочем, похожее одиночество сейчас должен испытывать и Зеленский, оказавшийся один на один с бушующими националистами, но так и не рискующий напрямую обратиться к своим куда более многочисленным избирателям, желающим мира любой ценой.

История повторится?

На сегодня стратегия команды Зеленского сводится к успокоению страстей путем уже традиционного выставления новых требований и условий, теперь уже к формуле Штайнмайера. Так, и Зеленский, и Яременко объявили о намерении написать новый закон об особом статусе, потому что существующий им не нравится. Есть у них и другие идеи, как вернуть ситуацию в привычное со времен Порошенко русло, когда Украина саботирует выполнение Минских соглашений под крики о "российской агрессии" и "террористах" на Донбассе. Здесь и требование вернуть границу до выборов, и предложение ввести миротворцев, и другие требования, уже отвергнутые коспонсорами мирного процесса.

Иными словами, Зеленский ведет себя как новый тренер провинциальной футбольной команды, первым делом принявшийся оспаривать результаты предыдущих матчей, причем не только судейские протоколы, но и сами правила игры. Однако, похоже, что в Европе, где о Минских соглашениях и международной политике несколько иные представления, уже изрядно устали от этих очень дорогих в содержании и неблагодарных воспитанников. К тому же Зеленский забывает о том, что Донецк и Луганск являются такими же сторонами урегулирования, и все свои прорывные идеи он должен согласовывать с ними.

Точка зрения

Призываем господина Зеленского не диктовать нам условия

Ответ республик на комментарии Зеленского и его команды к подписанному документу "РГ" публикует в полном объеме:

"Украина благодаря России, Германии и Франции подписала, наконец, "формулу Штайнмайера", гарантирующую Донбассу особый статус. Таким образом, она признает особое право народа Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы. Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель. И мы будем продолжать переговоры в Минске, чтобы в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению.

И призываем господина Зеленского не диктовать нам условия. Когда он говорит, что выборы в Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит.

Господин Зеленский также заявил, что будет принят некий новый закон об особом статусе. Интересно знать, какой? Нам многое не нравится в нынешней редакции этого закона, в который Порошенко навставлял неприемлемых оговорок. И эти оговорки и вставки нужно из закона удалить. Но в нем также содержатся и важнейшие положения, которые менять ни в коем случае нельзя. Поэтому любые изменения закона об особом статусе должны быть согласованы с нами. В противном случае мы будем считать их прямым и грубым нарушением Минских соглашений, и они для нас будут юридически ничтожны.

Хотим предостеречь господина Зеленского от опрометчивых действий. Если он хочет добиться мирного сосуществования с ДНР и ЛНР, пусть вступает в прямой диалог с нами, а не делает непродуманные и бессмысленные односторонние заявления".

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник