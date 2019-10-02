Канадский эксперт объяснил, во что выльется торговая война США и Китая

Торговое противостояние Пекина и Вашингтона не перерастет в "горячий" конфликт, хотя конкуренция будет продолжаться. Об этом "Российской газете" рассказал директор Центра государственного управления и общественной политики Карлтонского университета Петр Дуткевич.

"Я настроен гораздо более оптимистично, чем мои коллеги, потому что там, где разговор идет о коммерческих интересах, все можно "разрулить" довольно просто. Но то, что этот конфликт и конкуренция будут продолжаться - несомненно. Но это не выльется во что-то более серьезное с точки зрения горячего конфликта", - рассказал Дуткевич на полях заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

По словам эксперта, сегодня китайские эксперты проводят параллели между Холодной войной и тем противостоянием Китая и США, которое идет сейчас. Однако, по мнению Дуткевича, такой подход одновременно верен и неверен. "С одной стороны, есть охлаждение отношений и конфликт, противоречие. С другой стороны, нет чисто военного и идеологического компонента, как это было в годы Холодной войны. Есть коммерческий компонент, и это гораздо легче утрясти, чем идеологический и военный конфликт", - отметил политолог.

Помимо этого он отметил, что несмотря на довольно агрессивную риторику американского президента Дональда Трампа, все "не так уж драматично".

Напомним, что отношения США и Китая ухудшились в 2018 году после того, как Вашингтон начал повышать таможенные пошлины в отношении импортируемых из Китая товаров. Пекин ответил зеркальными мерами и ввел пошлины в отношении товаров из Соединенных Штатов.