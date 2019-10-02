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02.10.2019 22:29
Рубрика: Власть

Канадский политолог: Россия не хочет ни с кем воевать

Текст: Диана Ковалева ( Сочи)
Москва не хочет ни с кем воевать в Азии, в ее интересах - создавать площадки для диалога, заявил "Российской газете" директор Центра государственного управления и общественной политики Карлтонского университета Петр Дуткевич.

"Единственная страна, которая говорит о том, что у нее есть план действий в Азии, - это Россия, которая не хочет ни с кем воевать, а хочет создавать площадки для переговоров. В российских интересах, чтобы все дружили, потому что только в такой обстановке Москва может добиться своих целей", - сказал Дуткевич по итогам сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай", посвященной устройству АТР.

Фото: РИА Новости.
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По его словам, Россия сегодня "легко" себя чувствует и на Западе, и на Востоке, однако в случае с Востоком она теперь хочет быть его частью, а не просто игроком. "Это качественная разница между Россией сегодня и Россией десять лет назад", - отметил эксперт, но добавил, что Москве не следует забывать и о связях с Европой, потому что вместе с ней можно добиться гораздо больших успехов в Азии, чем в одиночку.

Он также отметил, что у других крупных игроков в азиатском регионе нет четкой стратегии поведения. Китай пока рассчитывает на то, что будет реагировать на стратегии других, у США также нет программы, а Индия пусть и "верит в светлое будущее", пока с опаской наблюдает за тем, что происходит, объяснил эксперт.

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По его мнению, несмотря на все разговоры о единой Азии, объединение региона на самом деле невозможно. "Цивилизационный фактор тут влияет очень сильно. У разных культур разные подходы к объединению и разное видение мира. Поэтому я не представляю себе объединенную Азию. Но вполне возможно, что Азия разобьется на определенные региональные группировки, которые потом будут друг с другом разговаривать", - заключил Дуткевич.

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