Китай впервые стал лидером по иностранным инвестициям ЦБ России

Китай вышел на первое место среди зарубежных стран, в которые Банк России вкладывает свои активы. Об этом свидетельствуют материалы регулятора.

Согласно статистике, опубликованной на сайте ЦБ с традиционным полугодовалым лагом, на конец марта 2019 года Банк России разместил в Поднебесной 13,4% своих золотовалютных активов. За прошедший год объем инвестиций увеличился на 8,7 процентных пункта. Кстати, подобные отчеты ЦБ всегда публикует не ранее, чем через 6 месяцев после завершения отчетного периода, что объясняется чувствительностью цен на мировых финансовых рынках к действиям участников рынка.

Впрочем, хоть Китай и стал лидером по иностранным вложениям, по размещению активов в целом лидирует непосредственно Россия - 18,2% активов, или 88,6 млрд долларов, хранятся в монетарном золоте в хранилище ЦБ РФ.

Отметим, что по данным аналогичного отчета на апрель прошлого года, лидером по иностранным вложениям российского регулятора были США. В этом же году их доля снизилась с 29,2% до 10,2% - таким образом, США оказались на пятом месте "рейтинга". На второй и третьей строчке располагаются Германия и Франция с 13,2% и 11,6% соответственно. А вот доля Японии, напротив, существенно выросла - с 1,7% процента до 10,2%.