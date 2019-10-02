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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

"Китайское чудо" создано духом общей борьбы

В Китае 1 октября этого года состоялись торжества по случаю 70-летия Китайской Народной Республики. Военный парад и праздничную демонстрацию на пекинской площади Тяньаньмэнь увидели жители всего мира - трансляция велась через интернет и телевидение, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: AP Photo/Ng Han Guan Фото: AP Photo/Ng Han Guan
Фото: AP Photo/Ng Han Guan

В день юбилея свое символичное отражение нашли достигнутые за 70 лет грандиозные успехи КНР, дух борьбы и единства китайской нации. Как указал глава Китая Си Цзиньпин, именно сплоченность служит гарантом народам КНР на пути преодоления всех опасностей и вызовов, от побед к новым победам.

На протяжении 70 лет народы Китая делами подтверждали справедливость утверждения "сила - в единстве". И в период становления Нового Китая, когда китайская нация всеми силами боролась с блокадой западных стран, и в первые годы реализации курса реформ и открытости, когда Китай преодолевал последствия ужасающих стихийных бедствий и сталкивался с различными вызовами, китайцы неизменно, сплотившись воедино, сообща преодолевали одну за другой все трудности, что и привело страну к блестящим успехам.

Дух единой борьбы стал геном, укоренившимся в крови китайской нации. Тысячелетиями китайцы объединялись, действуя в одном направлении и придерживаясь принципов толерантности и открытости; на основе этого было создано единое многонациональное государство, сформирована грандиозная семья китайской нации, характеризующаяся взаимопомощью и поддержкой. Дух борьбы в единстве исходит из глубокой любви китайцев к своей родине и домашнему очагу, как в прошлом, так и в настоящем. В вопросах авторитета государства и территориальной целостности Китая студенты, обучающиеся на чужбине, всегда смело высказывают своё мнение и не скрывают горячий патриотизм.

Китайский народ не только наделен великим духом сплоченности и борьбы, но и хорошо понимает себя, свои стремления и побуждения, благодаря чему растет его уверенность в своих силах и доверие к принятым решениям. Согласно последнему опросу, проведенному британской компанией Ipsos MORI в июле текущего года, в том, что их страны движутся по правильному направлению, уверены лишь 22 процента британцев, 23 процента французов и 42 процента американцев. В Китае этот показатель составляет 94 процента. Это свидетельствует о том, что абсолютное большинство китайцев уверены в правильности избранного правительством пути развития страны.

Сегодняшний Китай как никогда близок к цели великого возрождения китайской нации. Китайцы четко осознают, что не изменились базовые национальные условия в начальном этапе социализма, в котором страна находится и будет находиться в течение дальнейшего длительного времени. Кроме того, международный статус КНР в качестве крупнейшей в мире развивающейся страны не изменится ещё долго.

Сейчас экономика Китая сталкивается с рисками, вызванными протекционизмом и односторонним подходом в торговле, а также другими внешними факторами неопределенности. Китайский рынок остается под давлением опасений в отношении спада мировой экономики. Лишь при тесной сплоченности всех народов возможно сосредоточие сил на лучшее реагирование на внешние вызовы и общее стремление к расцвету и развитию страны.

О том, что ускоренное развитие Китая, возможно, только началось, писалось в конце прошлого года в "Нью-Йорк Таймс". Это вполне соответствует действительности. Потому что за 70 лет китайский народ благодаря своим усилиям и борьбе смог достичь успехов, которые изумили мир. В будущем китайцы, прошедшие уникальный путь развития, внесут еще более значительный вклад в глобальное развитие.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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