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Крупнейший производитель смартфонов закрывает завод в Китае

Текст:   Богдан Бобров
02.10.2019,  
17:45
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Количество смартфонов Samsung на китайском рынке мобильной техники упало ниже отметки в 1%, при этом сохраняя мировое лидерство по этому показателю. Об этом сообщает Sammobile.

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Согласно источнику, в такой ситуации корейский гигант вынужден закрыть последний завод по производству смартфонов, находящийся на территории Поднебесной - его работа прекратится в конце октября текущего года.

Очевидно, что данный факт не предзнаменует скоропостижного сворачивания бизнеса и прекращения выпуска всех линеек Galaxy. Производственные линии Samsung налажены и хорошо работают в других странах, например, во Вьетнаме и Индии.

К тому же, последнее время компания перешла на модель изготовления гаджетов с привлечением сторонних организаций. По предварительным оценкам, до конца года будет отгружено около 40 миллионов устройств под брендом Samsung, выполненных аутсорсинговыми партнерами.

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