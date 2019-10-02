Крыховяк признан лучшим игроком Российской премьер-лиги в сентябре

Полузащитника московского "Локомотива" Гжегожа Крыховяка признали лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сентября, сообщается на официальном сайте турнира.

Помимо Крыховяка на награду претендовали полузащитник Никола Влашич, защитник Хердур Магнуссон (оба - ЦСКА), нападающий Артем Дзюба ("Зенит") и вратарь Александр Беленов ("Уфа"). В голосовании болельщиков, проходившем на официальной странице лиги во "ВКонтакте", победил Влашич, а эксперты РПЛ и канала "Матч Премьер" выбрали Крыховяка. По правилу большинства голосов приз отдали хавбеку "Локомотива", который в прошлом месяце в 3 матчах турнира забил 2 мяча и отдал одну результативную передачу.

Лучшим тренером болельщики и эксперты единодушно признали Виктора Ганчаренко из ЦСКА, который обошел в борьбе за награду Юрия Семина ("Локомотив"), Вадима Евсеева ("Уфа"), Александра Точилин ("Сочи") и Владимира Федотова ("Оренбург").

Автором самого красивого гола в сентябре стал полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа. Он отличился 30 сентября в домашнем матче 11-го тура против грозненского "Ахмата" (2:0).