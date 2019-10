Культовая группа из Лондона White Lies завершила тур по России

Ради концерта в Москве они приберегли концертную премьеру песни Hurt my Heart, а в Екатеринбурге захотели побродить по местам, связанным с царской семьей Романовых. Ну, а по Санкт-Петербургу лидер и вокалист White Lies Гарри Маквей гулял уже с фотоаппаратом и в компании русских друзей. Новый альбом группы, получивший название Five, - это снова динамичный и драматичный водоворот эмоциональных мелодий, трагичной экзистенциальности пост-панка и электронных, укрывающих от забот повседневности танцевальных ритмов... Накануне выступления в престижном зале Главclub Green Concert Гарри Маквей объяснил обозревателю "РГ", отчего он так любит гастролировать по России.

В этом мировом туре вы впервые решили подольше задержаться в нашей стране... Это оттого что нынешний альбом Five вам особенно нравится?

Гарри Маквей: Вот я не понял вашего вопроса? Разве был тур, в котором мы к вам не приезжали?! (играли и на Park Live - многотысячном open-air в Москве. - Прим. ред.)! Но, в общем, вы правы: да, мы очень любим новый диск! Может, он лучший из всех, что мы записывали!

Кто-то из гастролеров предпочитает отсыпаться в отелях, другие - ходят на светские тусовки, дегустируют напитки... А как вам нравится проводить у нас свободное время? Может, видите то, что ускользает от наших привычных взглядов?

Гарри Маквей: Вот что я вам скажу: по-моему, Россия - сложная страна для туристов, особенно если они не стараются понять ваших людей, их традиции и привычки. К тому же многое лучшее в русской культуры скрыто от поверхностного взгляда, находится вне ярких рекламных брошюр или табличек на домах и музеях... Какие-то красивые дома и парки на не главных улицах, умение прохожих рассказать о своем городе иностранцам - это ведь тоже культура! И, по-моему, лучший способ исследовать любой город - вначале много по нему ходить. Мили и мили. В Санкт-Петербурге живет мой хороший друг, который еще и водит меня в лучшие бары. Мы гуляли, общались с людьми... Мне это проще, чем другим иностранцам, потому что я читал русскую литературу и видел много русских фильмов... Так что для меня самое лучшее в туре по России - хорошая еда, прогулки, физические упражнения и наблюдение за новыми местами. Это лучший способ, чтобы оставаться в здравом уме. Ах, да (улыбается), и еще важно не пить слишком много!

Вы снимали видео Farewell to the Fairground в Никеле Мурманской области, и участвовали в нем обычные люди, даже вернувшийся из армии дембель и дети... Легко ли вам было договориться с ними о съемке?!

Гарри Маквей: Создание музыкального видео - сложное искусство. Для него требуется много талантливых специалистов. Конечно, всем им платят справедливо. Ценят за тяжкий труд. Только вот группе никто не платит за то, чтобы она простояла на лютом морозе пять дней (улыбается). Да, мы очень хотели снять еще один клип в России, если бы с нами поработал великий и вдохновляющий режиссер! Знаю, что у вас их немало! Россия - совершенно уникальная страна с очень интересной культурой, пейзажами, промышленностью. У вас есть много того, что мы хотим исследовать в новом видео.

Много прекрасного в российской культуре скрыто от поверхностного взгляда иностранцев

Что вас сегодня лучше всего вдохновляет на создание новых хитов: деньги, мысли о славе, очередные мили?

Гарри Маквей: Обычно все это происходит внезапно. Как правило, я вначале вдохновляюсь появившейся мелодией. И если в ней есть сильные чувства, то они сами направляют на мысли о том, какими должны быть стихи. А про деньги мы много не думаем. Наша карьера в Европе развивается успешно, и мы можем хоть каждый день играть в залах, вмещающих по две тысячи зрителей. Поэтому не переживаем, когда какая-то песня не появляется в ротации радиостанций или в хит-парадах. Ведь нам повезло: мы не полагаемся ни на что, кроме качества музыки и преданности поклонников. Порой не приходится долго задумываться, потому что песня пишет сама себя. Но чаще приходится сидеть часами, пробуя разные варианты. Главное, нужно просто много работать! Все у нас так же, как и в любой профессии.

Кстати

Звезды не раз выбирали для съемок видео на свои хиты именно Россию. Depeche Mode работали здесь над клипом Where s the Revolution. А The Last Shadow Puppets в ролике The Age of the Understatement спели и с армейским хором, и в Московской консерватории и на станции метро "Маяковская". Побывали и в православном храме. Ну а Pet Shop Boys снимали на Красной площади клип на песню Go West. Стоит вспомнить и видео Майкла Джексона Stranger in Moscow - этот хит артист, кстати, и написал в номере отеля "Метрополь", во время российских гастролей 1993 года...