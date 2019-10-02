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02.10.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Курс доллара поймал волну роста

Текст: Роман Маркелов
Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

- Доллар продолжает ползти вверх в парах со всеми валютами - в том числе, российской. Среди одной из причин ослабления рубля стоит назвать падение нефти. Brent полностью отыграла скачок котировок середины месяца после атаки на нефтеперерабатывающие мощности Саудовской Аравии. Снижение котировок усиливалось сообщениями о полном восстановлении потенциала добычи и выходе на расчетную мощность уже в конце сентября. В то же время стоит понимать, что геополитическая ситуация остается напряженной, и в текущих котировках все еще заложена премия за риски по Brent. Без этой премии цены на нефть могли быть еще ниже текущих 60 долларов за баррель.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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На наш взгляд, провал нефти под отметку 60 произошел на фоне нарастающих опасений падения спроса на энергию в Европе. В то же время, нарастающие риски рецессии и дефляции в Евросоюзе выступают значимым препятствием не только для энергоресурсов, но и для экспортных компаний России, утягивая вниз и рубль.

Как мы видим, российская валюта теряет позиции даже быстрей евро, при сравнительно стабильном спросе на рисковые активы, что видно по росту фондовых индексов. Во вторник французский CAC40 обновлял исторические максимумы, а сводный индекс Европы EuroStoxx 50 поднимался до полуторалетних максимумов.

Фото: iStock
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При этом такие валюты как российский рубль, южноафриканский ранд, турецкая лира и украинская гривна сдают позиции по отношению к доллару США вторую неделю подряд, отражая повышенную настороженность инвесторов. Зачастую инвесторы переходят в доллары, опасаясь рыночной турбулентности, и предпочитают доходности ликвидность, то есть способность быстро выйти из бумаг без значимых потерь. Сейчас похоже, что это стремление может оказаться главной темой наступающего квартала, почти так же, как это было годом ранее.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
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