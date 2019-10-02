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02.10.2019 10:12
Рубрика: В мире

Кустурица: Косово - это место битвы русских и сербов с атлантистами

Текст: Александр Борисов (Сараево)
Всемирно известный режиссер Эмир Кустурица написал философский текст под названием "Сглаживание памяти", касающийся важности сохранения Истины в условиях продолжающейся экспансии Запада на Восток, сопровождающейся мощными информационными атаками.

"Мы (сербы) вместе с русскими остались частью христианской культуры, которая не была перемолота центрифугой атлантизма, - цитирует позицию прославленного артиста и музыканта портал Искра. - И насколько это возможно, мы остались теми, кто мы есть. Сколько еще выдержим? Это зависит от того, признает (сербская власть) или нет Косово, удастся ли нам сохранить Республику Сербскую".

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Эмир Кустурица: Русские и сербы никогда не были рабами

Кустурица подчеркивает тот факт, что "все еще им (атлантистам) не удалось лишить нас (русских и сербов) до конца свойств и, что самое важное, - мы не отказались от идей о том, что наши Церковь и Вера, культура - это магнетические силы выживания и нашего будущего, что вера в вечность души - это ворота к свободе".

Между тем в беседе с корреспондентом "Российской газеты" режиссер поделился своим видением того, чего сегодня сербы ожидают от России. "Мы надеемся, что российский лидер - Владимир Путин - никогда не позволит, чтобы Косово приняли в ООН, - указал он. - Этого нельзя допустить даже в том случае, если из Белграда в Москву будут поступать сигналы о том, что найдена какая-либо двусторонняя договоренность. Мы практически не контролируем большую часть Косово, и де-факто оно находится в их руках, а де-юре мы не смеем их признавать и через сто лет, так как они украли наше историческое и духовное наследия".

Следует учитывать, что экспансия НАТО на Балканы продолжается. В прицеле Брюсселя в настоящее время находится, прежде всего, Босния и Герцеговина, где посредством подконтрольных Западу СМИ и НПО проводится массовая обработка населения, в рамках которой местным жителям пытаются объяснить миролюбивую сущность Североатлантического альянса. При этом на Западе уже открыто говорят о том, что главной проблемой для реализации их замыслов в БиГ является исключительно сербский член боснийского Президиума Милорад Додик, считающий, что в условиях нарастающей международной конфронтации крайне важно придерживаться военного нейтралитета, чтобы не стать марионеткой глобальных игроков, пытающихся вести войны чужими руками. Их не смущает и то, что аналогичной точки зрения придерживается и премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович, который акцентирует внимание на том факте, что натовцы осуществляли бомбардировки РС и Сербии, убивали сербских детей, разрушали Республику Сербскую. Кроме того, и Сербская православная церковь поддерживает национальных лидеров в этом вопросе. Так, в интервью "Российской газете" митрополит Дабробосанский Хризостом рассказал, что сербы никогда не смогут забыть не только боль, но и оскорбление, и унижение, которое пережили со стороны США, Великобритании, Нидерландов, а особенно Германии и Австрии, которые трижды в 20 веке проявляли агрессию по отношении к сербскому народу. "При этом следует иметь в виду, что сейчас здесь разворачивается большая борьба. Можно констатировать, что совершается истинное насилие над сербским народом, который принуждают преклониться перед НАТО и США, отказавшись при этом от России", - резюмировал священнослужитель.

В мире Европа Сербия В мире Европа Сербия Косово В мире Европа Босния и Герцеговина Международные организации НАТО Персона: Эмир Кустурица
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