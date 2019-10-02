Кустурица: Косово - это место битвы русских и сербов с атлантистами

Всемирно известный режиссер Эмир Кустурица написал философский текст под названием "Сглаживание памяти", касающийся важности сохранения Истины в условиях продолжающейся экспансии Запада на Восток, сопровождающейся мощными информационными атаками.

"Мы (сербы) вместе с русскими остались частью христианской культуры, которая не была перемолота центрифугой атлантизма, - цитирует позицию прославленного артиста и музыканта портал Искра. - И насколько это возможно, мы остались теми, кто мы есть. Сколько еще выдержим? Это зависит от того, признает (сербская власть) или нет Косово, удастся ли нам сохранить Республику Сербскую".

Кустурица подчеркивает тот факт, что "все еще им (атлантистам) не удалось лишить нас (русских и сербов) до конца свойств и, что самое важное, - мы не отказались от идей о том, что наши Церковь и Вера, культура - это магнетические силы выживания и нашего будущего, что вера в вечность души - это ворота к свободе".

Между тем в беседе с корреспондентом "Российской газеты" режиссер поделился своим видением того, чего сегодня сербы ожидают от России. "Мы надеемся, что российский лидер - Владимир Путин - никогда не позволит, чтобы Косово приняли в ООН, - указал он. - Этого нельзя допустить даже в том случае, если из Белграда в Москву будут поступать сигналы о том, что найдена какая-либо двусторонняя договоренность. Мы практически не контролируем большую часть Косово, и де-факто оно находится в их руках, а де-юре мы не смеем их признавать и через сто лет, так как они украли наше историческое и духовное наследия".

Следует учитывать, что экспансия НАТО на Балканы продолжается. В прицеле Брюсселя в настоящее время находится, прежде всего, Босния и Герцеговина, где посредством подконтрольных Западу СМИ и НПО проводится массовая обработка населения, в рамках которой местным жителям пытаются объяснить миролюбивую сущность Североатлантического альянса. При этом на Западе уже открыто говорят о том, что главной проблемой для реализации их замыслов в БиГ является исключительно сербский член боснийского Президиума Милорад Додик, считающий, что в условиях нарастающей международной конфронтации крайне важно придерживаться военного нейтралитета, чтобы не стать марионеткой глобальных игроков, пытающихся вести войны чужими руками. Их не смущает и то, что аналогичной точки зрения придерживается и премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович, который акцентирует внимание на том факте, что натовцы осуществляли бомбардировки РС и Сербии, убивали сербских детей, разрушали Республику Сербскую. Кроме того, и Сербская православная церковь поддерживает национальных лидеров в этом вопросе. Так, в интервью "Российской газете" митрополит Дабробосанский Хризостом рассказал, что сербы никогда не смогут забыть не только боль, но и оскорбление, и унижение, которое пережили со стороны США, Великобритании, Нидерландов, а особенно Германии и Австрии, которые трижды в 20 веке проявляли агрессию по отношении к сербскому народу. "При этом следует иметь в виду, что сейчас здесь разворачивается большая борьба. Можно констатировать, что совершается истинное насилие над сербским народом, который принуждают преклониться перед НАТО и США, отказавшись при этом от России", - резюмировал священнослужитель.