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Рубрика: Власть

Лавров: Ближний Восток превратился в площадку для экспериментов

Текст: Юрий Когалов
Ситуация на Ближнем Востоке привлекает повышенное внимание. Регион стал площадкой для безрассудных политических экспериментов, которые уже привели к трагическим последствиям. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

"Ближний Восток - это район, колыбель многих цивилизаций, мировых религий, и конечно же, сейчас, когда он превратился в площадку для безрассудных экспериментов, которые привели к трагическим последствиям, тема эта весьма остра", - отметил Лавров.

Фото: Министерство обороны РФ
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Москва считает крайне важным не допустить превращения региона в "заповедник террористов". "Это наша общая задача", - подчеркнул министр, обратив внимание, что возможность подобного развития ситуации велика, "тенденции на лицо".

Предпринимаемые Россией и некоторыми другими странами усилия принесли свой результат: благодаря договоренностям, которые были достигнуты в астанинском формате, правительство и оппозиция Сирии создали Конституционный комитет. И США, проявив здравый смысл, приветствовали его, хотя и "сквозь зубы", отметил Лавров.

По его словам, за одним столом переговоров оппозиционеры, правительство при участии делегации гражданского общества должны будут договариваться о конституционной реформе, именно она должна стать фундаментом предстоящих выборов. "Надеюсь, что ООН будет беспристрастно содействовать этому процессу. Астанинская тройка тоже не останется в стороне, мы будем делать все, чтобы сами сирийцы договаривались без какого-либо вмешательства извне", - заявил глава МИД РФ. По его словам, ради достижения этой цели Россия сохранит свое военное присутствия в Сирии с полного согласия местных властей. "Это присутствие мы будем использовать исключительно для поддержания безопасности и мира в стране и регионе в целом", - добавил Лавров.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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Однако проблемы есть и в других странах. Так, в Ливии из-за большого количества внешних игроков не удается начать устойчивый процесс урегулирования конфликта. Боевики "ИГ" (организация запрещена в РФ) тесно переплелись с другими террористическими группировками в Африке, угрожая безопасности половины континента.

Лавров также обратил внимание, что интересы США на Ближнем Востоке совпадают с сохранением нестабильной обстановки в регионе. "Если посмотрите на американские кампании вмешательства, они, по сути дела, направлены на то, чтобы заставить соответствующие стороны делать так, как считает нужным Вашингтон. А Вашингтон обычно считает нужным, вернее считает для себя полезным, иметь такую турбулентность, незатухающую, потому что Соединенные Штаты далеко, здесь есть базы. Они всегда могут смотреть, где им выгодно поддержать одну сторону, где другую, куда потечет нефть, откуда брать газ, где что-нибудь продать свое из вооружений", - отметил министр.

Фото: REUTERS/Rodi Said
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Напомним, заседание клуба "Валдай" проходит с 30 сентября по 3 октября, в нем участвуют 143 эксперта из 37 стран. Как ранее отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, "за последние годы роль нашей страны во многих регионах, объединенных широким понятием "Восток", без преувеличения стала ключевой, что закономерно вызывает повышенный интерес у зарубежных партнеров и экспертного сообщества".

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