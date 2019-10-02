Лавров: Конституционный комитет Сирии мог собраться еще год назад

Сирийский конституционный комитет мог бы собраться еще год назад, если бы западные страны не запретил Генеральному секретарю ООН Антонио Гутеррешу давать согласие на согласованный с сирийскими властями и оппозицией состав комитета. Об этом в среду заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время своего выступления на сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай", посвященной месту Ближнего Востока в российском внешнеполитическом курсе.

"Это могло состояться год назад, если бы не наши западные коллеги, которые по сути дела запретили Генеральному секретарю ООН давать согласие господину де Мистуре (бывшему спецпосланнику генсека ООН по Сирии - прим. "РГ") на согласованный с позиции правительства при содействии "Астанинской тройки" список членов конституционного комитета", - сказал Лавров.

Министр также отметил, что самая трудная часть работы на пути урегулирования сирийской проблемы еще впереди. Сторонам конфликта, которые соберутся за одним столом, предстоит разработать конституционную реформу, на основе которой будут проходить выборы в стране. Перед Россией же будет стоять задача "делать все, чтобы сами сирийцы договорилась без какого-либо вмешательства извне", отметил Лавров. По его словам, попытки такого вмешательства уже есть.

Ранее о том, что сирийский конституционный комитет мог собраться еще год назад, на полях клуба "Валдай" также заявил и бывший заместитель Стаффана де Мистуры, Рамзи Рамзи. "Мы просто потеряли время", - отметил дипломат.

Решение о создании комитета для выработки рекомендаций по внесению поправок в конституцию республики было принято в январе 2018 года в Сочи на конгрессе сирийского национального диалога. В него должны были войти 150 человек - в равной пропорции от Дамаска, оппозиции и гражданских обществ. Однако сторонам потребовалось почти 20 месяцев, чтобы договориться о составе. Комитет впервые встретится в Женеве 30 октября.