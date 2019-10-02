Лавров: Санкции против России не работают и не заработают никогда

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что политика санкций по отношению к нашей стране говорит о недальновидности тех, кто их установил. Глава МИД подчеркнул, что, по его мнению, санкции не работают и не заработают никогда.

"По поводу санкций... Я не думаю, что это означает какую-то дальновидность. Все те, кто имеет мало-мальски политически зрелый взгляд на ситуацию, они давно должны были понять, что санкции не работают. Не работают в том направлении, в котором они хотят. Я думаю, что не заработают никогда", - заявил Лавров в ходе своего выступления на форуме "Валдай". Его цитирует РИА Новости.

"У нас есть Богом и предками данная земля с ее богатствами. И есть чувство собственного достоинства. Ну и армия. Все это в сочетании дает нам очень прочную уверенность", - отметил министр.