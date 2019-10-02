Лавров: США хотят отколоть восточный берег Евфрата в помощью курдов

Вашингтон использует курдский вопрос для того, чтобы отделить территорию восточного берега реки Евфрат от основной территории Сирийской Арабской Республики. Об этом в среду заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая с речью на сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай", посвященной месту Ближнего Востока во внешней политике РФ.

"США и возглавляемая или оппозиция ведет очень опасную игру, пытаясь задействовать курдский фактор для решения своих геополитических задач. Задачи эти заключаются в том, чтобы обособить восточный берег Евфрата для курдов от остальной территории САР - это очевидно, несмотря на все заверения Вашингтона о том, что он уважает и будет уважать суверенитет и территориальную целостность", - заявил Лавров.

По словам министра, стремясь создать на этой территории квази-государство, США опираются именно на курдов потому, что видят в них наиболее лояльную Вашингтону часть сирийского общества. Глава российской дипломатии также напомнил, что Соединенные Штаты неоднократно пытались заселить курдов на традиционные территории арабских племен, что не могло не вызывать столкновений и конфликтов между представителями этих народов.

Большая часть Сирии сейчас находится под контролем официального Дамаска, однако богатый нефтью северо-восток страны по-прежнему контролируется курдскими группировками, поддерживаемыми США, а провинция Идлиб - сирийскими повстанцами и экстремистами.