Лавров: США пытаются затащить Боснию и Герцеговину в НАТО

Американцы и и их союзники взяли курс на затягивание Боснии и Герцеговины в НАТО, нарушая при этом соответствующую резолюцию Совета Безопасности ООН, заявил в среду глава МИД России Сергей Лавров в рамках XVI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"США и ряд ведущих западноевропейских государств требуют, чтобы подотчетные им бошняцкие и некоторые хорватские партии вели дело к созданию в Боснии унитарного государства, - цитирует слова Сергея Лаврова ТАСС. - Цель простая - затащить Боснию в НАТО. Ради этого идут на любые ухищрения, в том числе на ревизию резолюции Совета Безопасности ООН".

Между тем в интервью "Русскому репортеру" сербский член боснийского Президиума Милорад Додик заявил, что если кто-то в обход сербов попробует ввести БиГ в НАТО, то тем самым Боснии и Герцеговине будет подписан смертный приговор. "Без участия сербов страна обречена", - резюмировал он.

Таким образом, можно констатировать, что коллективный Запад по-прежнему прибегает к насилию в отношении сербского народа в Боснии и Герцеговине, настойчиво требуя от его лидеров преклониться перед НАТО и США. При этом в стране с октября 2018 году не могут сформировать новый Совет министров, во главе которого, в соответствии с национальной ротацией, должен был встать сербский кадр. Условием же для появления боснийского правительства, выдвинутым бошняками и хорватами и поддержанным США, стало ускорение интеграции данного балканского государства в НАТО посредством направления Ежегодной национальной программы (ЕНП) в Брюссель.

Это позволило бы Западу активировать план действий по членству в НАТО для БиГ (5 декабря 2018 года страны НАТО одобрили активацию плана и призвали БиГ представить ЕНП). Государственный секретарь США Майк Помпео даже послал письмо в высший коллективный орган управления Боснии и Герцеговины, Президиум, с призывом утвердить ЕНП. "Этот шаг не предопределит будущее членство в НАТО, но окажет положительное влияние на трансформацию и модернизацию вооруженных сил страны, - отметил американский политик. - Этот шаг также улучшит безопасность в БиГ и ускорит процесс реформ, что является условием для Боснии и Герцеговины на получение статуса кандидата в члены Европейского союза. Поэтому я приглашаю Вас продолжить усилия, предпринимавшиеся предыдущей боснийской властью, и в рамках этого утвердить Ежегодную национальную программу".

Сербы категорически отвергли такое развитие событий, ссылаясь на резолюцию Народной Скупщины Республики Сербской о военном нейтралитете и нежелание присоединяться к каким-либо военно-политическим блокам, что вызвало возмущение оппонентов, в том числе и в Вашингтоне. "Никто не имеет право останавливать вступление страны в НАТО своими односторонними действиями", - заявил член Президиума от бошняцкого народа Шефик Джаферович.

Следует учитывать, что экспансия НАТО на Балканы продолжается. В прицеле Брюсселя в настоящее время находится, прежде всего, Босния и Герцеговина, где посредством подконтрольных Западу СМИ и НПО проводится массовая обработка населения, в рамках которой местным жителям пытаются объяснить миролюбивую сущность Североатлантического альянса. При этом на Западе уже открыто говорят о том, что главной проблемой для реализации их замыслов в БиГ является исключительно Милорад Додик, считающий, что в условиях нарастающей международной конфронтации крайне важно придерживаться военного нейтралитета, чтобы не стать марионеткой глобальных игроков, пытающихся вести войны чужими руками. Их не смущает и то, что аналогичной точки зрения придерживается и премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович, который акцентирует внимание на том факте, что натовцы осуществляли бомбардировки РС и Сербии, убивали сербских детей, разрушали Республику Сербскую. Кроме того, и Сербская православная церковь поддерживает национальных лидеров в этом вопросе. Так, в интервью "Российской газете" митрополит Дабробосанский Хризостом рассказал, что сербы никогда не смогут забыть не только боль, но и оскорбление, и унижение, которое пережили со стороны США, Великобритании, Нидерландов, а особенно Германии и Австрии, которые трижды в 20 веке проявляли агрессию по отношении к сербскому народу. "При этом следует иметь в виду, что сейчас здесь разворачивается большая борьба. Можно констатировать, что совершается истинное насилие над сербским народом, который принуждают преклониться перед НАТО и США, отказавшись при этом от России", - резюмировал священнослужитель.

Напомним, что 9 сентября в Республике Сербской отмечается День памяти жертв бомбардировок НАТО, проводившихся силами альянса с 30 августа по 14 сентября 1995 года на территории современной БиГ без одобрения Совета Безопасности ООН (первая крупномасштабная военная операция в истории НАТО - "Обдуманная сила"). В ходе агрессии натовской авиацией осуществлялись бомбардировки позиций местных сербов, которых Запад намеревался заставить согласиться с международным планом боснийского урегулирования. Тогда за две недели было совершено 3206 самолетовылетов, сброшено около тысячи авиабомб, применено 13 крылатых ракет морского базирования "Томагавк", 46 военнослужащих РС и свыше 50 гражданских лиц были убиты, а от последствий использования боеприпасов с обедненным ураном до сих пор умирают местные жители.