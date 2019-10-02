Легендарная карта "Метро" возвращается в Battlefield V

Карта "Метро" из Battlefield 3 в свое время поделила фанатов франшизы на два лагеря: тех, кто без ума от плотных боёв в тесных коридорах, и всех остальных. Первой категории игроков явно больше - об этом свидетельствуют до сих пор работающие и забитые серверы с названиями наподобие "24/7 Metro 1200 Tic".

На радость этим геймерам разработчики добавят в Battlefield V ремейк классики уже 3 октября. По этому случаю опубликован специальный трейлер.

Основная геймплейная идея - ближний бой в узких пространствах, судя по трейлеру, сохранена в первозданном виде, зато антураж подвергся тотальной переделке. Также, по заверениям разработчиков, будут добавлены дополнительные обходные пути для проникновения в тыл противника.

Заявлено 5 режимов: захват, отрядный захват, прорыв, схватка команд и штурм. Причем последний указан как временный.

Кто знает - возможно, если "Метро" сможет вернуть в игру достаточное количество игроков, фанатам можно будет надеяться на редизайн "Операции "Взаперти" или "Каналов Ноушехра".