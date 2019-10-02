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02.10.2019 21:12
Рубрика: Спорт

Жесткие "матрасы"

"Локомотив" проиграл на своем поле мадридскому "Атлетико" во втором матче в Лиге чемпионов
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 222(7980)
Московский "Локомотив" потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. В матче второго тура "красно-зеленые" проиграли на своем поле "Атлетико" - 0:2.

- Мы будем биться до конца. Шансы на выход в плей-офф у нас есть, так что сдаваться заранее никто не собирается, - отметил после встречи один из лидеров "железнодорожников" Гжегож Крыховяк.

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Оптимизму "Локомотива" можно только позавидовать. Еще после жеребьевки основной сетки стало понятно: даже третье место в такой компании, с "Ювентусом", "Атлетико" и "Байером", станет для столичного клуба большим успехом. Особенно с учетом прошлогоднего выступления команды Юрия Семина, когда она заняла последнее место в гораздо более легкой группе. А сейчас в активе россиян уже есть выездная победа над "Байером". Соответственно, "красно-зеленые" сохраняют неплохие шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.

Несмотря на заслуженное поражение от "матрасников", как еще называют "Атлетико", надо отдать должное "Локомотиву". Хозяева достаточно грамотно защищались. Другой вопрос, что класс испанского клуба несоизмеримо выше. Что в конечном итоге и сказалось на результате.

- Если коротко, банально не хватило сил, особенно во втором тайме. Допустили элементарные ошибки после выброса аута и подачи своего углового. Не выдержали давление, которое по всему полю оказывал соперник. Стиль и ведение игры у "Атлетико" все те же. Думаю, они выиграют Лигу чемпионов в этом году. Мы им этого пожелаем, - отметил главный тренер "Локомотива" Юрий Семин.

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В свою очередь, Диего Симеоне остался не слишком-то доволен действиями своей команды. По словам аргентинского специалиста, в первом тайме мадридцы были слишком расслаблены и завелись лишь после перерыва.

- Матч получился интересным, хотя мы и не показали своего лучшего футбола. После первой половины мы поговорили в раздевалке и начали вторую часть встречи агрессивнее. Это сработало, - сказал Симеоне. - Я доволен результатом. "Локомотив" умеет закрываться, но мы справились с их защитой.

Во втором матче группы "D" итальянский "Ювентус" разгромил на своем поле "Байер" - 3:0. Один из мячей провел Криштиану Роналду. Португалец выиграл 102-ю встречу в Лиге чемпионов и по этому показателю обогнал бывшего одноклубника по "Реалу" Икера Касильяса. Что касается бомбардирских подвигов португальца, то в его активе теперь 127 голов в главном еврокубке, что на 15 больше, чем у лидера "Барселоны" Лионеля Месси.

Фото: Денис Тырин/ТАСС
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Самые сенсационные результаты дня были зафиксированы в Мадриде и Лондоне. Самый титулованный клуб в истории Лиги чемпионов "Реал" принимал скромный бельгийский "Брюгге". Удивительно, но к перерыву гости вели 2:0. И не сказать, что это было незаслуженно. Наоборот: будь футболисты "Брюгге" чуть точнее, они могли забить и третий мяч.

Однако во второй половине "Реал" чуть прибавил и все-таки избежал позора. Хотя и ничью (2:2) в матче с таким соперником на домашнем стадионе вряд ли можно считать успехом.

Тем временем в Лондоне бушевала "Бавария". Хотя начиналась встреча немецкого суперклуба с "Тоттенхэмом" для гостей неважно: уже на 12-й минуте хозяева вышли вперед. Впрочем, к началу второй половины счет был 4:1 в пользу мюнхенцев. "Шпоры" отыграли один мяч, но "Бавария" забила еще три. Героем матча стал Серж Гнабри, оформивший покер. Как итог - 7:2 в пользу "Баварии". К слову, это крупнейшее домашнее поражение в истории английских команд в еврокубках.

- "Бавария" забивала после каждого удара. Такое тяжело принять. Но это футбол, нам нужно как можно скорее забыть случившееся и двигаться вперед, - подчеркнул рулевой "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин считает, что "Атлетико" выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне

В остальных матчах были зафиксированы следующие результаты: "Манчестер Сити" - "Динамо" Загреб - 2:0, "Галатасарай" - "ПСЖ" - 0:1, "Црвена Звезда" - "Олимпиакос" - 3:1, "Аталанта" - "Шахтер" - 1:2.

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