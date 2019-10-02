Мандат передан однопартийцу

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Госдумы Шилкова Д.Е., избранного в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией "Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России", Центральная избирательная комиссия РФ постановила передать вакантный мандат зарегистрированному кандидату в депутаты Госдумы из федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией "Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России", Зайцеву М.С. (региональная группа N 131 "город Москва", N 7).