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2 октября 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 220(7978)

Мандат передан однопартийцу

Опубликован 2 октября 2019 г.

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Госдумы Шилкова Д.Е., избранного в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией "Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России", Центральная избирательная комиссия РФ постановила передать вакантный мандат зарегистрированному кандидату в депутаты Госдумы из федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией "Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России", Зайцеву М.С. (региональная группа N 131 "город Москва", N 7).