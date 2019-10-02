Матвиенко считает предвзятой дискуссию в ПАСЕ по митингам в Москве

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, считает предвзятым решение ПАСЕ обсудить митинги в Москве, прошедшие этим летом. Такое мнение она высказала журналистам в ходе визита в Узбекистан.

"Причем здесь ПАСЕ? - недоумевает сенатор. - Почему они "желтые жилеты" в Париже не рассматривают?"

Матвиенко подчеркнула, что протестные мероприятия проходят во всех европейских странах, это нормальное явление. Кроме того, в Москве, по ее мнению, не случилось ничего особенного.

В этом контексте желание ПАСЕ подискутировать на российскую тему "это опять обособленное, предвзятое отношение к России русофобского меньшинства, которое все время пытается подбросить дрова в уже потухший костер", считает Матвиенко.

Впрочем, дебаты в ПАСЕ "не предполагают принятия каких-либо решений или резолюций". "Это просто в течение часа будут пытаться все поставить с ног на голову, чтобы снова обвинить Россию", - заявила глава Совфеда. "У нас есть аргументы для ответа, серьезные материалы, история вопроса", - добавила она.