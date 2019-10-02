Матвиенко: Узбекистан прорабатывает вопрос о присоединении к ЕАЭС

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко приветствует решение Узбекистана присоединиться к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и надеется, что процесс согласования не будет долгим. По ее словам, в настоящее время вопрос присоединения страны к ЕАЭС прорабатывается.

"Мы знаем, это озвучено, что президент Узбекистана принял решение, сейчас прорабатывается этот вопрос, о присоединении Узбекистана к Евразийскому экономическому союзу", - сказала она в ходе встречи с председателем нижней палаты Олий Мажлиса Нурдинжоном Исмоиловым.

"Если это произойдет, это будет огромное дело", - сказала Матвиенко, подчеркнув, что в рамках объединения Узбекистан получит экономические преференции, это позволит снять многие проблемы и в двусторонних контактах с Россией.

Глава Совфеда отметила, что в условиях глобализации ни одно государство не может быть успешным в одиночку. "Надо объединять усилия стран, близких по интересам, строящих отношения на взаимовыгодной основе", - заявила она.

Каждая страна, "входящая в состав такого объединения, будет более конкурентоспособной", добавила спикер. "Надеюсь, процесс согласования не затянется, и мы будем иметь возможность сотрудничать и в рамках евразийской семьи", - заявила Матвиенко.

Она призвала узбекистанских коллег активно участвовать в процессе интеграции республики в ЕАЭС.

На данный момент в ЕАЭС входят пять государств - Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Армения. Участники объединения пользуются правом свободного перемещения товаров, услуг и трудовых ресурсов.