Медведев: Задачи по продовольственной безопасности будут выполнены

Промежуточные результаты уборочной кампании говорят о том, что продовольственная безопасность страны будет обеспечена полностью. Урожай зерновых будет выше, чем в прошлом году.

Кабинет министров на заседании в среду заслушал доклад министерства сельского хозяйства о ходе осенних полевых работ. Сбор с полей еще продолжается, но уже по текущим показателям в правительстве делают выводы об урожайном 2019 годе. "Ясно, что урожай этого года будет лучше, чем прошлогодний, особенно по зерновым и зернобобовым. По данным на начало недели было намолочено почти 110 миллионов тонн зерна. Перспективы лучше", - подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев.

Фиксируется прирост по масличным культурам, что позволит нарастить поставки сельхозпродукции на экспорт. Больше собрано картофеля и овощей в открытом грунте, такая же тенденция в тепличном овощеводстве, в достаточном количестве заготовлено кормов.

- Ход кампании показывает, что задачи обеспечения продовольственной безопасности будут исполнены, - уверен председатель правительства.

Успехи аграриев, демонстрируемые не первый год, в немалой степени связаны с оказываемой им государственной поддержкой. В этом году на реализацию государственной программы развития сельского хозяйства было направлено почти 308 миллиардов рублей.

Однако не все пока в сельском хозяйстве складывается так, как того хотели бы в правительстве. Дмитрий Медведев снова заговорил о страховании урожаев. До сих пор оно очень слабо развито, а фермеры каждый год несут убытки от природных катаклизмов. В этом году, например, пострадали аграрии в пяти регионах, им пришлось выделять госпомощь. "Но гораздо более эффективный способ, и так поступают во всем мире, - это возмещать убытки через страхование", - указал премьер-министр.

Корректировка норм агрострахования дала определенный положительный эффект. В механизме в этом году приняли участие 35 регионов. "Но это недостаточно все равно. Нужно обязательно этому и дальше уделять внимание: создавать правила, которые будут приемлемы для страховщиков, но прежде всего для сельхозпроизводителей", - обратил внимание глава кабинета министров.

Также он призвал министерство сельского хозяйства по-прежнему держать на контроле ситуацию с обеспечением фермеров минеральными удобрениями. Ситуация с их поставками находится на карандаше с весны, когда фиксировался рост цен, хотя, как считают в минсельхозе, объемы их производства позволяют поддерживать стоимость удобрений на приемлемом для аграриев уровне.

- Резких скачков по ценам нет, причем как на оптовом рынке, так и непосредственно для потребителей удобрений, поэтому ситуация под контролем, - сообщил на заседании министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. - Если что-то будет выходить из нормального развития ситуации, будем докладывать.