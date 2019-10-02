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2 октября 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 220(7978)

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 18 сентября 2019 г. N 553/пр г. Москва "О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2019 года"

Дата подписания 18 сентября 2019 г.
Опубликован 2 октября 2019 г.

Зарегистрирован в Минюсте РФ 26 сентября 2019 г.

Регистрационный N 56080

В соответствии с подпунктом 5.2.38 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1038 (Собрание законодательства Российской Федерации 2013, N 47, ст. 6117; 2019, N 22, ст. 2833), приказываю:

Утвердить показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2019 года, которые подлежат применению федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета согласно приложению к настоящему приказу.

Министр В. Якушев

(gif, GIF, 68 Кб)