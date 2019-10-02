Microsoft внезапно представила смартфон на Android

Корпорация Microsoft представила Surface Duo - складной смартфон с двумя экранами, работающий под управлением операционной системы Android.

Два сенсорных экрана, складывающиеся в корпусе наподобие книги, имеют диагонали 5,6 дюйма, а диагональ "большой" панели в разложенном состоянии составляет 8,3 дюйма, говорится в сообщении Microsoft. Две части корпуса могут вращаться друг относительно друга на 360 градусов.

Также Microsoft анонсировала новый планшетный компьютер Surface Neo - он похож на Duo, но оснащен экранами большего размера - 9 дюймов каждый. Surface Neo совместим с электронным стилусом и может работать со специальной миниатюрной клавиатурой, которая кладется на один из экранов. В разложенном положении экраны образуют большую (но не единую) панель с диагональю 13 дюймов.

Еще одно устройство - планшетный компьютер "два в одном" Surface Pro X. Он работает на базе Windows 10 и поддерживает работу с чехлом-клавиатурой Type Cover. Кроме того, он имеет съемный жесткий диск для быстрой замены и поддержку сетей LTE. The Verge пишет, что производительность Surface Pro X - на уровне консоли Xbox One. Стоимость девайса составит 999 долларов, продажи стартуют в ноябре.

Беспроводные наушники Surface Earbuds поставляются в зарядном чехле, помимо основных функций, поддерживают интеграцию с приложениями Microsoft Office - например, нажимая на кнопки по бокам, можно перелистывать слайды в PowerPoint. Стоимость наушников составит 299 долларов, время автономной работы - около суток.

Ноутбуки серии Surface Laptop 3 доступны в модификациях с экраном 13,5 и 15 дюймов. Они оснащены процессорами Intel Ice Lake 10 поколения с графикой Iris Plus; в Microsoft заявляют, что новинки в три раза быстрее, чем новые Apple MacBook Air. Цены на младшую модель с 13,5-дюймовым экраном начинаются от 999 долларов, на старшую 15-дюймовую - от 1199 долларов.