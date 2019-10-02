Минэкономразвития предлагает создать базу данных о рабочей силе

В России может появиться государственный информационный ресурс "Кадровые потребности работодателей". Законопроект о его создании подготовило Минэкономразвития (документ есть в распоряжении "РГ").

Новая система нужна для оценки дефицита или переизбытка рабочей силы, для оценки ограничений роста ВВП и развития отдельных секторов экономики, для выстраивания взвешенной политики на рынке труда и подготовки нужных экономике кадров. Чтобы система заработала, Минэкономразвития предлагает закрепить за федеральными органами власти полномочия по определению потребности работодателей в кадрах, а за региональными - по проведению анализа кадровых потребностей и востребованности профессий.

Всю информацию о работниках можно получить, проанализировав данные Пенсионного фонда РФ о взносах с зарплат

Предполагается, что формироваться система будет через обобщение данных, представленных федеральными и региональными властями. А те, в свою очередь, будут получать их от работодателей, их ассоциаций и профсоюзов, научных и образовательных учреждений. Также законопроект предполагает создание методики определения потребности работодателей в кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Росстат получает сведения о рынке труда в основном от крупных предприятий в виде отчетов оборота кадров, из поля внимания выпадают малые предприятия, занятые у индивидуальных предпринимателей, самозанятые, отмечает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

"Наиболее полную информацию имеет только Пенсионный фонд России, - говорит Сафонов. - Именно он собирает сведения об отчислениях с заработной платы. На основе этой информации можно сделать очень интересные выводы: сколько человек получает, сколько фактически рабочих мест он имеет и в каких секторах экономики, а также в каких организационно-правовых формах он задействован. Поэтому вполне естественно расширить источники статистики для анализа потребности в рабочей силе, включив туда ПФР. Более того, ПФР может ответить на интересный вопрос, а сколько рабочих дней в течение года имел работник. Есть у него и сведения о возрасте. Фактически мы имеем уникальную цифровую платформу, которая отражает почти в режиме реального времени движение рабочей силы и ее оплаты".