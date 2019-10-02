Министры образования двух стран встретились в союзном вузе

Министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков и министр образования Беларуси Игорь Карпенко побывали в новом учебно-лабораторном корпусе Белорусско-Российского университета в Могилеве. Корпус, введенный в конце прошлого года, должен стать своеобразным инновационным центром для генерации новых идей, научных разработок и внедрения их в производство. А оборудование для лабораторий закупали за счет Союзного государства. О чем отныне свидетельствует памятная табличка в холле здания.

Как отметил на встрече заместитель Государственного секретаря Союзного государства Дмитрий Соловьев, на оснащение лабораторий было выделено около 150 миллионов российских рублей.

- Достойная материально-техническая база - то, чего сегодня, наверное, не хватает белорусским и российским вузам. В некоторых стоят станки 60-х годов. А ведь без современного оборудования развивать инновационные, научно-технические процессы невозможно. Надеюсь, новое оснащение очень поможет вузу, который растит инженерные кадры для Беларуси и России. Этот проект - еще один шаг на пути к созданию единого образовательного пространства. И не последний.

Проект Союзного государства "Развитие образовательной и научной деятельности на базе инновационных технологий" Белорусско-Российский университет реализует в 2018-2019 годах. Благодаря этому здесь уже появились сварочный робот, порошковый 3D-принтер, современное лицензионно-программное обеспечение для инженерных расчетов и математического анализа и многое другое.

- Улучшили и цифровую среду, получив бесшовный Wi-Fi, современные компьютерные классы, - уточняет ректор БРУ Михаил Лустенков. - Все это позволит повысить как уровень подготовки студентов, так и уровень научных исследований.

Научных разработок у университета уже немало, многие внедрены в производство, в том числе и серийно. К примеру, кафедрой "Оборудование и технология сварочного производства" разработана уникальная технология ремонта и восстановления ракет. А еще при вузе создан инжиниринговый центр SimTech, который занимается оптимизацией металлоконструкций и уже тесно сотрудничает с БЕЛАЗом и российской железной дорогой.

22-летний Владимир Далимаев из Череповца, который учится в магистратуре БРУ и работает на кафедре, уточняет:

- У меня, бюджетника, был свободный диплом. Проблем с трудоустройством по специальности не возникло. Сейчас вот хочу еще на SimTech пойти работать.

В следующем году в БРУ планируют открыть по российской программе еще две новые специальности: "Прикладная математика" и "Регионоведение"

Вопрос трудоустройства особенно актуален для студентов, которые вот-вот станут молодыми специалистами. Особенно - россиян. Ведь, как отметил на встрече один из них, у его сокурсников из Беларуси, которые учатся на бюджете, будет гарантированное первое рабочее место. К тому же некоторые поступали в БРУ по целевому направлению. Россиян по целевому сюда пока не берут. Министры студента услышали, пообещали проработать этот вопрос. Чтобы, к примеру, жители приграничных с Могилевщиной областей России, где востребованы инженерные кадры, могли воспользоваться таким правом.

- Белорусско-Российский университет развивается динамично, и это - результат нашей общей работы, - отметил министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков. - Новое лабораторное оборудование придаст серьезный импульс для совершенствования и учебного процесса, и университета в целом. Умные приборы отвечают самым современным требованиям, на них работают индустриальные компании, а значит, выпускникам БРУ, которые придут на рынок труда, не нужно будет получать дополнительные знания, переучиваться.

В новом корпусе вуза 30 лабораторий. А всего в БРУ более 5200 студентов. Поскольку в их числе и россияне, учатся ребята по образовательным стандартам Беларуси и России. Идя в ногу со временем, университет предлагает всё новые специальности - несколько в год. Помимо специалистов в области машиностроения, автомобилестроения, строительства и энергетики, с недавних пор здесь начали подготовку и специалистов по мехатронике и робототехнике, обслуживанию электромобилей. Очень востребованной оказалась специальность "Электронный маркетинг" - этакий сплав экономиста, маркетолога и айтишника. В следующем году в БРУ планируют открыть по российской программе еще две новые специальности - "Прикладная математика" и "Регионоведение". А на нынешней встрече в Могилеве министры двух стран обсудили и еще один проект Союзного государства - "Поезд памяти и славы", приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Планируется, что он свяжет Брест, Минск, Оршу и российские города Москву, Смоленск, Новосибирск, Владивосток...